https://tr.sputniknews.com/20211120/baku-16-kasimdaki-catismalarda-olen-3-ermeni-askerin-cenazesini-erivana-teslim-etti-1050980560.html

Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti

Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti

Azerbaycan'ın 16 Kasım'da sınırda yaşanan çatışmalar sonucu hayatını kaybeden 3 Ermeni askerin cenazesini Rus barış gücü birliğinin arabuluculuğunda... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T01:17+0300

2021-11-20T01:17+0300

2021-11-20T01:17+0300

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Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda hayatını kaybeden 6 askerden 3'ünün cenazesi Erivan'a teslim edildi.Açıklamada, "18 Kasım akşamı Şuşa'da Azeri tarafı, Rus barış gücü birliğinin arabuluculuğunda, 16 Kasım'da Azerbaycan ordusunun saldırı sonucnuda Ermenistan sınırının doğusunda ölen üç Ermeni askerin cenazesini Acil Durumlar Servisi'ne teslim etti. Cenazeler bugün Erivan'a nakledildi" dendi.İlk belirlemelere göre cenazelerin Ermenistan'ın Syunik bölgesindeki İşhanasar köyü yakınlarındaki bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile 16 Kasım’da sınırda yaşanan çatışmalarda 6 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Ermenistan ordusu ayrıca Rusya’nın da arabuluculuğuyla çatışmalarda esir düşen askerlerin iadesi ve akıbeti bilinmeyen askerlerin de bulunması için yoğun çalışmaların yapıldığını kaydetmişti.Sınırdaki durumun nispeten sakin olduğu ve durumun Ermenistan ordusunun kontrolü altında olduğu da aktarılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211119/ermenistan-azerbaycanla-16-kasimdaki-catismalarda-6-askerimiz-hayatini-kaybetti-1050953214.html

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