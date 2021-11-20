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Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti
Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti
Azerbaycan'ın 16 Kasım'da sınırda yaşanan çatışmalar sonucu hayatını kaybeden 3 Ermeni askerin cenazesini Rus barış gücü birliğinin arabuluculuğunda... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T01:17+0300
2021-11-20T01:17+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
asker
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Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda hayatını kaybeden 6 askerden 3'ünün cenazesi Erivan'a teslim edildi.Açıklamada, "18 Kasım akşamı Şuşa'da Azeri tarafı, Rus barış gücü birliğinin arabuluculuğunda, 16 Kasım'da Azerbaycan ordusunun saldırı sonucnuda Ermenistan sınırının doğusunda ölen üç Ermeni askerin cenazesini Acil Durumlar Servisi'ne teslim etti. Cenazeler bugün Erivan'a nakledildi" dendi.İlk belirlemelere göre cenazelerin Ermenistan'ın Syunik bölgesindeki İşhanasar köyü yakınlarındaki bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile 16 Kasım’da sınırda yaşanan çatışmalarda 6 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Ermenistan ordusu ayrıca Rusya’nın da arabuluculuğuyla çatışmalarda esir düşen askerlerin iadesi ve akıbeti bilinmeyen askerlerin de bulunması için yoğun çalışmaların yapıldığını kaydetmişti.Sınırdaki durumun nispeten sakin olduğu ve durumun Ermenistan ordusunun kontrolü altında olduğu da aktarılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/ermenistan-azerbaycanla-16-kasimdaki-catismalarda-6-askerimiz-hayatini-kaybetti-1050953214.html
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azerbaycan, ermenistan, asker

Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti

01:17 20.11.2021
© AA / Mustafa Murat KaynakBakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi.
Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA / Mustafa Murat Kaynak
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Azerbaycan'ın 16 Kasım'da sınırda yaşanan çatışmalar sonucu hayatını kaybeden 3 Ermeni askerin cenazesini Rus barış gücü birliğinin arabuluculuğunda Ermenistan'a teslim ettiği belirtildi.
Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre çatışmalarda hayatını kaybeden 6 askerden 3'ünün cenazesi Erivan'a teslim edildi.

Açıklamada, "18 Kasım akşamı Şuşa'da Azeri tarafı, Rus barış gücü birliğinin arabuluculuğunda, 16 Kasım'da Azerbaycan ordusunun saldırı sonucnuda Ermenistan sınırının doğusunda ölen üç Ermeni askerin cenazesini Acil Durumlar Servisi'ne teslim etti. Cenazeler bugün Erivan'a nakledildi" dendi.

İlk belirlemelere göre cenazelerin Ermenistan'ın Syunik bölgesindeki İşhanasar köyü yakınlarındaki bölgeden tahliye edildiği kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu ile 16 Kasım’da sınırda yaşanan çatışmalarda 6 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ermenistan ordusu ayrıca Rusya’nın da arabuluculuğuyla çatışmalarda esir düşen askerlerin iadesi ve akıbeti bilinmeyen askerlerin de bulunması için yoğun çalışmaların yapıldığını kaydetmişti.

Sınırdaki durumun nispeten sakin olduğu ve durumun Ermenistan ordusunun kontrolü altında olduğu da aktarılmıştı.
Ermenistan-Azerbaycan sınırı-Ermeni askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
DÜNYA
Ermenistan: Azerbaycan'la 16 Kasım’daki çatışmalarda 6 askerimiz hayatını kaybetti
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