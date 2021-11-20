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https://tr.sputniknews.com/20211120/bilal-erdogan-egitime-ve-insan-sevgisine-dair-aciklamalardi-bulundu-kapitalizmi-elestirdi-1050990616.html
Bilal Erdoğan, eğitime ve insan sevgisine dair açıklamalardı bulundu, kapitalizmi eleştirdi
Bilal Erdoğan, eğitime ve insan sevgisine dair açıklamalardı bulundu, kapitalizmi eleştirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, eğitime ve insan sevgisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kapitalist paradigma... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T17:12+0300
2021-11-20T17:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
bilal erdoğan
kapitalizm
batı
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Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitime Destek Platformu (EDP) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ‘Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü-Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları’ konulu çalıştay düzenlendi.Açılış paneline katılan ve bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve EDP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da gençlerin geleceği için kaygı duyan, bu kaygıyı öğrencilere yansıtan ve eğitim hayatına iz bırakan öğretmenlere ihtiyaç duyduklarını belirtti.'Batı paradigmasında büyüyen çocuk, maalesef en düşük bilinç düzeyinde yetişiyor' Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çocukların geleceğini kendine dert eden öğretmenlerimiz olmalı. Edindiği tecrübeleri kendi ülkesinin gençlerine aktaran; gençlerin gelişimine, milletinin istifadesine ve toplumun faydasına sunan öğretmenlerimiz olmalı ancak bu tür olan idealist öğretmenlerimiz, eğitimde iz bırakırlar.Gençlerin kendilerine ‘Ben milletime, ümmetime nasıl hizmet edebilirim’ sorusunu sorarak maişet duygusundan sıyrılması gerekiyor.Batı paradigmasında büyüyen çocuk maalesef en düşük bilinç düzeyinde yetişiyor ve maişet kaygısı ile büyüyor. Ne ülkesine ne insanına ne ümmetine faydası aslında olmuyor.Kapitalist paradigma içerisinde yaşayan insanın gerçek anlamda insanı sevmesi ise çok zor.İnsanlığa ve topluma faydalı olması ve hayatını buna adaması çok zor ama bizim ümmet ve iman paradigmasında yetişen kişiler, gerçekten insanları sevebiliyor.Gerçekten ümmeti için toplumu için dertli olabiliyor. İşte o akademik başarısı olan çocuklarımızı bu dert ile yetiştirebilirsek Allah’ın izniyle bu ülke ve toplum kalkınır”Öğretmenlerin ve eğitimcilerin destekçisi olmak ve onların motivasyonunu artırmak için çabalayan sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydeden Bilal Erdoğan, eğitimin sınıfta başlayıp sınıfta bitmediğini ve sınıf dışında da öğrencilerin hayatlarına temas edebilmenin peşinde olduklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/bilal-erdogan-bati-medeniyeti-su-anda-yavaslama-ve-belki-de-cokus-doneminin-basinda-1050947161.html
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recep tayyip erdoğan, bilal erdoğan, kapitalizm, batı

Bilal Erdoğan, eğitime ve insan sevgisine dair açıklamalardı bulundu, kapitalizmi eleştirdi

17:12 20.11.2021
© DHABilal Erdoğan
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, eğitime ve insan sevgisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kapitalist paradigma içerisinde yaşayan insanın gerçek anlamda insanı sevmesi çok zor" dedi.
Mardin Artuklu Üniversitesi, Eğitime Destek Platformu (EDP) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ‘Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü-Gelecek İçin Bugünün Sorumlulukları’ konulu çalıştay düzenlendi.

Açılış paneline katılan ve bir konuşma yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve EDP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da gençlerin geleceği için kaygı duyan, bu kaygıyı öğrencilere yansıtan ve eğitim hayatına iz bırakan öğretmenlere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

'Batı paradigmasında büyüyen çocuk, maalesef en düşük bilinç düzeyinde yetişiyor'

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocukların geleceğini kendine dert eden öğretmenlerimiz olmalı. Edindiği tecrübeleri kendi ülkesinin gençlerine aktaran; gençlerin gelişimine, milletinin istifadesine ve toplumun faydasına sunan öğretmenlerimiz olmalı ancak bu tür olan idealist öğretmenlerimiz, eğitimde iz bırakırlar.
Gençlerin kendilerine ‘Ben milletime, ümmetime nasıl hizmet edebilirim’ sorusunu sorarak maişet duygusundan sıyrılması gerekiyor.
Batı paradigmasında büyüyen çocuk maalesef en düşük bilinç düzeyinde yetişiyor ve maişet kaygısı ile büyüyor. Ne ülkesine ne insanına ne ümmetine faydası aslında olmuyor.
Kapitalist paradigma içerisinde yaşayan insanın gerçek anlamda insanı sevmesi ise çok zor.
İnsanlığa ve topluma faydalı olması ve hayatını buna adaması çok zor ama bizim ümmet ve iman paradigmasında yetişen kişiler, gerçekten insanları sevebiliyor.
Gerçekten ümmeti için toplumu için dertli olabiliyor. İşte o akademik başarısı olan çocuklarımızı bu dert ile yetiştirebilirsek Allah’ın izniyle bu ülke ve toplum kalkınır

Öğretmenlerin ve eğitimcilerin destekçisi olmak ve onların motivasyonunu artırmak için çabalayan sivil toplum kuruluşu olduklarını kaydeden Bilal Erdoğan, eğitimin sınıfta başlayıp sınıfta bitmediğini ve sınıf dışında da öğrencilerin hayatlarına temas edebilmenin peşinde olduklarını söyledi.
Bilal Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
Bilal Erdoğan: Batı medeniyeti şu anda yavaşlama ve belki de çöküş döneminin başında
Dün, 01:02
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