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https://tr.sputniknews.com/20211120/bitcoin-turkiyenin-elektrik-tuketiminin-yuzde-41i-oraninda-enerji-harciyor-1050985638.html
Bitcoin, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor
Bitcoin, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor
Kripto para birimi Bitcoin, yıllık tükettiği 120 teravat elektrik ile Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T11:51+0300
2021-11-20T11:51+0300
dünya
elektrik
bitcoin
bitcoin classic (btc)
bitcoin madenciliği
bitcoin elektrik tüketimi index
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New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını açıklaması ile birlikte kripto paraların geleceği yeniden gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı. Maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u 'kripto para sektörünün merkezi' haline getirme niyetine dikkat çeken Adams'ın bu adımı, Bitcoin madenciliğinin tükettiği elektrik sebebiyle eleştirilere neden oluyor.Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde edilen verilere göre, Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor. Verilere göre, altın araştırmaları için tüketilen elektrik miktarı ise yıllık 131 teravat olarak gerçekleşiyor.Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında ise kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32. sırada yer alıyor. Listede ilk sırada 6 bin 875 teravat yıllık elektrik tüketimi ile Çin yer alıyor.Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye'de 2020'de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin'in elektrik tüketimi Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'ne denk düşüyor.Bitcoin neden yüksek enerji tüketiyor?Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.Koronavirüs ile birlikte kripto para sayısı yüzde 168 arttıSınırlı bir para anlayışı ile Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen Bitcoin projesinde en fazla 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, şu ana kadar 18,8 milyondan fazla Bitcoin çıkarılırken, yaklaşık 2,1 milyon Bitcoin ise madenciler tarafından çıkarılmayı bekleniyor.Kasım 2021 itibarıyla piyasada 7 bin 557 kripto para bulunurken, tepede bulunan 20 kripto para toplam piyasanın yüzde 90'ınını domine ediyor. Koronavirüs salgını öncesine denk gelen Kasım 2019'da 2 bin 817 kripto para bulunurken, salgın sonrası kripto para sayısı yüzde 168 artarak büyük bir sıçrama yapmış oldu.
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elektrik, bitcoin, bitcoin classic (btc), bitcoin madenciliği, bitcoin elektrik tüketimi index

Bitcoin, Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor

11:51 20.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Kripto para birimi Bitcoin, yıllık tükettiği 120 teravat elektrik ile Türkiye'nin yıllık tüketiminin yüzde 41'i oranında enerji harcıyor.
New York'un yeni Belediye Başkanı Eric Adams'ın ilk üç maaşının tamamını Bitcoin olarak alacağını açıklaması ile birlikte kripto paraların geleceği yeniden gündemin üst sıralarını işgal etmeye başladı. Maaşını Bitcoin olarak almakla New York'u 'kripto para sektörünün merkezi' haline getirme niyetine dikkat çeken Adams'ın bu adımı, Bitcoin madenciliğinin tükettiği elektrik sebebiyle eleştirilere neden oluyor.
Cambridge Üniversitesi tarafından yayımlanan Bitcoin Elektrik Tüketimi İndex'inden elde edilen verilere göre, Bitcoin madenciliği yıllık yaklaşık 120 teravat elektrik tüketiyor. Verilere göre, altın araştırmaları için tüketilen elektrik miktarı ise yıllık 131 teravat olarak gerçekleşiyor.
Bitcoin madenciliğinin elektrik tüketimi ülkelerin elektrik tüketimi ile kıyaslandığında ise kripto para, bütün ülkeler arasında en çok elektrik tüketenler listesinden 32. sırada yer alıyor. Listede ilk sırada 6 bin 875 teravat yıllık elektrik tüketimi ile Çin yer alıyor.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre ise Türkiye'de 2020'de 290 teravat elektrik tüketimi gerçekleşti. Verilere göre Bitcoin'in elektrik tüketimi Türkiye'nin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 41'ne denk düşüyor.

Bitcoin neden yüksek enerji tüketiyor?

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor.

Koronavirüs ile birlikte kripto para sayısı yüzde 168 arttı

Sınırlı bir para anlayışı ile Satoshi Nakamoto tarafından hayata geçirilen Bitcoin projesinde en fazla 21 milyon Bitcoin çıkarılabilecek. Online istatistik portalı Statista'da yer alan verilere göre, şu ana kadar 18,8 milyondan fazla Bitcoin çıkarılırken, yaklaşık 2,1 milyon Bitcoin ise madenciler tarafından çıkarılmayı bekleniyor.
Kasım 2021 itibarıyla piyasada 7 bin 557 kripto para bulunurken, tepede bulunan 20 kripto para toplam piyasanın yüzde 90'ınını domine ediyor. Koronavirüs salgını öncesine denk gelen Kasım 2019'da 2 bin 817 kripto para bulunurken, salgın sonrası kripto para sayısı yüzde 168 artarak büyük bir sıçrama yapmış oldu.
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