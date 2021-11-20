https://tr.sputniknews.com/20211120/bloomberg-rusyanin-abdye-dizel-yakiti-ihracati-artiyor-1050980136.html

Bloomberg: Rusya'nın ABD'ye dizel yakıtı ihracatı artıyor

Bloomberg: Rusya'nın ABD'ye dizel yakıtı ihracatı artıyor

Bloomberg, Rus dizel yakıtı yüklü dört tankerin ABD'nin doğu kıyılarına doğru yaklaşık 2 milyon varil yakıt taşıdığını aktardı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T00:43+0300

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dizel yakıt

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Rusya'nın ABD'ye dizel yakıtı ihracatının arttığına dikkat çeken Bloomberg, Rus dizel yakıtı yüklü dört tankerin ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlediğini ve önümüzdeki hafta New York ve New Haven'a varacağını bildirdi.Vortexa analiz şirketinin verilerine göre, ABD’ye doğru hareket eden dört Rus tankeri, 2018'den bu yana en yüksek miktar olan yaklaşık 2 milyon varil dizel yakıt taşıyor.Voxtera Genel Direktörü Clay Siegle, “Rusya, ucuz doğalgaza erişimi sayesinde dizel yakıt tedarik etme konusunda Avrupa’daki rafinerilerden daha iyi bir konumda. ABD'nin doğu kıyılarına giden bu kadar büyük hacimleri nadiren görüyoruz” dedi.ABD'nin doğu kıyılarında dizel yakıt fiyatları 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi, bölgedeki distilat stokları bu yılın başlangıcına kıyasla üçte bir oranında azaldı.ABD’de dizel yakıta olan talebin yüksek olmaya devam ettiğini belirten uzmanlara göre, talep önümüzdeki yıl 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşabilir.

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abd, rusya, new york, bloomberg, dizel, dizel yakıt