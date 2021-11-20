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https://tr.sputniknews.com/20211120/bulgaristanda-secim-turk-yolcu-otobusleri-sinir-kapisinda-saatlerce-bekletildi-iddiasi-1050981487.html
Bulgaristan'da seçim: 'Türk yolcu otobüsleri sınır kapısında saatlerce bekletildi' iddiası
Bulgaristan'da seçim: 'Türk yolcu otobüsleri sınır kapısında saatlerce bekletildi' iddiası
Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T02:50+0300
2021-11-20T02:53+0300
dünya
türkiye
bulgaristan
seçim
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Türkiye’den Bulgaristan’a düzenli sefer yapan 30’dan fazla otobüs ve onlarca otomobil, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında denetlenmek üzere yaklaşık 18 saat durduruldu. “Denetim Operasyonu” kapsamında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat beklettildiği iddia edildi. Binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği ileri sürülerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü. Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini aktardı.Öte yandan, Bulgaristan’da Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ana tartışma konularından biri oldu. Tartışma bu Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi de hararetlendi. 14 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin birleştirildiği ilk tura katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. Bu düşük katılıma karşın, tabanı büyük ağırlıkla Türk Müslüman azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'den gelen oylarla mecliste üçüncü parti oldu. Partinin aldığı 315 bin oyun, 82 bini Türkiye'deki seçmenler tarafından kullanıldı.Bazı Bulgar gazeteleri, sınırda bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiği şeklinde yorumladı.
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türkiye, bulgaristan, seçim

Bulgaristan'da seçim: 'Türk yolcu otobüsleri sınır kapısında saatlerce bekletildi' iddiası

02:50 20.11.2021 (güncellendi: 02:53 20.11.2021)
© İHABulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü.
Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© İHA
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Bulgaristan'da Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında, denetim bahanesiyle Türkiye'den ülkeye giriş yapan onlarca yolcu otobüsünün 18 saat boyunca sınırda bekletildiği öne sürüldü.
Türkiye’den Bulgaristan’a düzenli sefer yapan 30’dan fazla otobüs ve onlarca otomobil, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında denetlenmek üzere yaklaşık 18 saat durduruldu.
“Denetim Operasyonu” kapsamında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat beklettildiği iddia edildi. Binlerce Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği ileri sürülerek, söz konusu yolcuların pazar günü ülkede gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu nedeniyle sınırda bekletildikleri öne sürüldü.
Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini aktardı.
Öte yandan, Bulgaristan’da Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ana tartışma konularından biri oldu. Tartışma bu Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi de hararetlendi.
14 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin birleştirildiği ilk tura katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. Bu düşük katılıma karşın, tabanı büyük ağırlıkla Türk Müslüman azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'den gelen oylarla mecliste üçüncü parti oldu. Partinin aldığı 315 bin oyun, 82 bini Türkiye'deki seçmenler tarafından kullanıldı.
Bazı Bulgar gazeteleri, sınırda bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiği şeklinde yorumladı.
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