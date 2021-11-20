https://tr.sputniknews.com/20211120/cetin-doganin-esinden-kilicdarogluna-helallesme-tepkisi-kirginiz-1050994252.html

Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Kırgınız

Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Kırgınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatacağız” sözlerine Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ve emekli Korgeneral Hakkı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T21:00+0300

2021-11-20T21:00+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

silivri

fetö

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklama ile iktidar olduklarında Türkiye’nin mağdur kesimleri ile helalleşeceğini söyledi. 28 Şubat süreci için de konuşan Kılıçdaroğlu, “Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” dedi. Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:‘Her gün bir açıklama bekledik’FETÖ’nün Balyoz kumpasında yaşananların aynısını yaşadıklarını kaydeden Doğan, “Biz bekledik ki CHP çıksın ve desin ki ‘Bu haksız, hukuksuz bir dava. 80 yaşını aşmış insanları cezaevinde nasıl tutuyorsunuz?’ Hak, hukuk, adalet diyerek milletvekili için yürüdü bu insanlar. Hak, hukuk, adalet bir tek milletvekilleri için mi geçerli? Her gün bir açıklama bekledik CHP’den. Hiçbir şey yok. Keşke yine bir açıklama olmasaydı, Kılıçdaroğlu bunları hiç söylemeseydi; bugün o 18 madde uygulansaydı ne FETÖ kalkışmasını yaşardık ne de cemaatler başını alıp giderdi. Kılıçdaroğlu helallik istemeye çıkacaksa önce Sincan’a, Buca’ya, Silivri’ye gitsin. Orada yatan generallere ‘Siz bu ülkeye çok hizmetler yaptınız’ desin” ifadelerini kullandı. 'Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok'“Kılıçdaroğlu bizi alternatifsiz bıraktı” diyen Nilgün Doğan, “Ben Atatürk’ün partisine oy veren biri olarak, eşimin cezaevine girdiği gün kadar üzüldüm bunu duyduğumda. Ben şimdi kime, hangi partiye oy vereceğim? Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok. İktidar partisinin bu yöndeki tutumunu anlıyorum ama onlara ‘buyurun’ diye yol gösteren muhalefet partisini içime sindiremiyorum. Bir sürü asker ve yakınından mesaj geliyor” dedi.‘Yanlış yaptı, affetmiyoruz’Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç da özetle şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu ben de mağdurum diyor, nasıl mağdur bilemiyoruz. Benim eşim ve diğer generaller Atatürk’ün askeri. Bunu bilmiyor mu? Herkes çok kırgın. Biz Kılıçdaroğlu’na artık oy vermeyeceğiz. CHP ile temasa geçtiğimiz zamanlarda çok kez eşlerimizin durumunu gündeme getirmelerini istemiştik. Hiçbir açıklama yapmadılar. Sonunda da Kılıçdaroğlu çıkıp helalleşme çağrısı yaptı. Bizim eşlerimiz bunu mu hak etti? Kılıçdaroğlu çok yanlış yaptı. Çok kırgınız. Affetmiyoruz.”

türkiye

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