Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211120/cetin-doganin-esinden-kilicdarogluna-helallesme-tepkisi-kirginiz-1050994252.html
Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Kırgınız
Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Kırgınız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatacağız” sözlerine Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ve emekli Korgeneral Hakkı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T21:00+0300
2021-11-20T21:03+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
silivri
fetö
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994226_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_f4b47429436daf3de41a652978506bf1.jpg
CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklama ile iktidar olduklarında Türkiye’nin mağdur kesimleri ile helalleşeceğini söyledi. 28 Şubat süreci için de konuşan Kılıçdaroğlu, “Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” dedi. Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:‘Her gün bir açıklama bekledik’FETÖ’nün Balyoz kumpasında yaşananların aynısını yaşadıklarını kaydeden Doğan, “Biz bekledik ki CHP çıksın ve desin ki ‘Bu haksız, hukuksuz bir dava. 80 yaşını aşmış insanları cezaevinde nasıl tutuyorsunuz?’ Hak, hukuk, adalet diyerek milletvekili için yürüdü bu insanlar. Hak, hukuk, adalet bir tek milletvekilleri için mi geçerli? Her gün bir açıklama bekledik CHP’den. Hiçbir şey yok. Keşke yine bir açıklama olmasaydı, Kılıçdaroğlu bunları hiç söylemeseydi; bugün o 18 madde uygulansaydı ne FETÖ kalkışmasını yaşardık ne de cemaatler başını alıp giderdi. Kılıçdaroğlu helallik istemeye çıkacaksa önce Sincan’a, Buca’ya, Silivri’ye gitsin. Orada yatan generallere ‘Siz bu ülkeye çok hizmetler yaptınız’ desin” ifadelerini kullandı. 'Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok'“Kılıçdaroğlu bizi alternatifsiz bıraktı” diyen Nilgün Doğan, “Ben Atatürk’ün partisine oy veren biri olarak, eşimin cezaevine girdiği gün kadar üzüldüm bunu duyduğumda. Ben şimdi kime, hangi partiye oy vereceğim? Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok. İktidar partisinin bu yöndeki tutumunu anlıyorum ama onlara ‘buyurun’ diye yol gösteren muhalefet partisini içime sindiremiyorum. Bir sürü asker ve yakınından mesaj geliyor” dedi.‘Yanlış yaptı, affetmiyoruz’Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç da özetle şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu ben de mağdurum diyor, nasıl mağdur bilemiyoruz. Benim eşim ve diğer generaller Atatürk’ün askeri. Bunu bilmiyor mu? Herkes çok kırgın. Biz Kılıçdaroğlu’na artık oy vermeyeceğiz. CHP ile temasa geçtiğimiz zamanlarda çok kez eşlerimizin durumunu gündeme getirmelerini istemiştik. Hiçbir açıklama yapmadılar. Sonunda da Kılıçdaroğlu çıkıp helalleşme çağrısı yaptı. Bizim eşlerimiz bunu mu hak etti? Kılıçdaroğlu çok yanlış yaptı. Çok kırgınız. Affetmiyoruz.”
türkiye
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050994226_96:0:1905:1357_1920x0_80_0_0_0d234556b7b372996eba3ad7b2049613.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, silivri, fetö

Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Kırgınız

21:00 20.11.2021 (güncellendi: 21:03 20.11.2021)
© AAÇetin Doğan
Çetin Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatacağız” sözlerine Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ve emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç, “Önce Sincan, Buca, Silivri’de yatan generallerden helallik istemesi gerekirdi. Kırgınız” tepkisini gösterdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı açıklama ile iktidar olduklarında Türkiye’nin mağdur kesimleri ile helalleşeceğini söyledi. 28 Şubat süreci için de konuşan Kılıçdaroğlu, “Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz” dedi.
Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“28 Şubat davasıyla 28 Şubat süreci karıştırılıyor. 28 Şubat davası hükümeti düşürmek, vatan hainliği gibi gerekçelerle FETÖ’cü bir savcının Erbakan’ın ölümünün hemen ardından açtığı komik bir dava. Heyette görevli hâkim ve savcılar, iddianameyi yazandan tutun karara imza atan hâkimlere kadar hepsi ya hapiste ya da kaçak. FETÖ’ye hizmet eden bir grubun askere saldırısı... O dönemde Milli Güvenlik Kurulu kararlarını başbakan, bakanlar, cumhurbaşkanı hepsi onaylamış. Kabul görmüş bir irtica ile mücadele kararları var. MİT tarafından verilen brifing sonucu kabul edilen kararlar bunlar. Eşim bu 18 maddenin altına bugün de imza atabileceğini söylüyor. Çünkü o maddelerde ülkenin çıkarına karşı çıkan hiçbir madde yok.”

‘Her gün bir açıklama bekledik’

FETÖ’nün Balyoz kumpasında yaşananların aynısını yaşadıklarını kaydeden Doğan, “Biz bekledik ki CHP çıksın ve desin ki ‘Bu haksız, hukuksuz bir dava. 80 yaşını aşmış insanları cezaevinde nasıl tutuyorsunuz?’ Hak, hukuk, adalet diyerek milletvekili için yürüdü bu insanlar. Hak, hukuk, adalet bir tek milletvekilleri için mi geçerli? Her gün bir açıklama bekledik CHP’den. Hiçbir şey yok. Keşke yine bir açıklama olmasaydı, Kılıçdaroğlu bunları hiç söylemeseydi; bugün o 18 madde uygulansaydı ne FETÖ kalkışmasını yaşardık ne de cemaatler başını alıp giderdi. Kılıçdaroğlu helallik istemeye çıkacaksa önce Sincan’a, Buca’ya, Silivri’ye gitsin. Orada yatan generallere ‘Siz bu ülkeye çok hizmetler yaptınız’ desin” ifadelerini kullandı.

'Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok'

“Kılıçdaroğlu bizi alternatifsiz bıraktı” diyen Nilgün Doğan, “Ben Atatürk’ün partisine oy veren biri olarak, eşimin cezaevine girdiği gün kadar üzüldüm bunu duyduğumda. Ben şimdi kime, hangi partiye oy vereceğim? Kılıçdaroğlu gitmeden benim CHP’ye verecek oyum yok. İktidar partisinin bu yöndeki tutumunu anlıyorum ama onlara ‘buyurun’ diye yol gösteren muhalefet partisini içime sindiremiyorum. Bir sürü asker ve yakınından mesaj geliyor” dedi.

‘Yanlış yaptı, affetmiyoruz’

Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç’ın eşi Saadet Kılınç da özetle şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu ben de mağdurum diyor, nasıl mağdur bilemiyoruz. Benim eşim ve diğer generaller Atatürk’ün askeri. Bunu bilmiyor mu? Herkes çok kırgın. Biz Kılıçdaroğlu’na artık oy vermeyeceğiz. CHP ile temasa geçtiğimiz zamanlarda çok kez eşlerimizin durumunu gündeme getirmelerini istemiştik. Hiçbir açıklama yapmadılar. Sonunda da Kılıçdaroğlu çıkıp helalleşme çağrısı yaptı. Bizim eşlerimiz bunu mu hak etti? Kılıçdaroğlu çok yanlış yaptı. Çok kırgınız. Affetmiyoruz.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:07Saakaşvili 50 günlük açlık grevine son verdi
21:00Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Kırgınız
20:36Okan Bayülgen: Z kuşağından hiç hazzetmiyorum
20:31Mardin Valiliği birimine 'ihalelerde usulsüzlük’ operasyonu: 8 gözaltı
20:22Sanatçı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
20:10Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Tüm kamuyu kapsamalı
19:43Antalya Serik'te bir fırıncı ekmeğe zam yapmadı, kapısında kuyruk oluştu
19:24Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu
19:19Türkiye'de 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi hayatını kaybetti
19:16AYM Başkanı Arslan: Adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir
19:12Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem veriyoruz
18:47ABD'de salgından ölenlerin sayısı 770 bini geçti
18:44Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı
18:36ABD istihbaratı: Çin, BAE’de gizli askeri tesis inşa ediyor
18:32Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü
18:32Stoltenberg’den ABD’nin nükleer silahını Doğu Avrupa’ya yerleştirme tehdidi
18:26Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
18:20Tesla uygulamasında erişim sorunu: Sürücüler araçlarına binemedi
18:16Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
18:022.5 yaşındaki Müslüme Yağal son yolculuğuna uğurlandı