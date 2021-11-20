https://tr.sputniknews.com/20211120/cumhurbaskani-erdogan-emekcilerin-hak-ve-hukukunun-korunmasina-buyuk-onem-veriyoruz-1050992875.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık sektörümüze ve sağlık çalışanlarımıza yaptığımız yatırımların karşılığını koronavirüs ile mücadele döneminde fazlasıyla aldık... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T19:12+0300

2021-11-20T19:12+0300

2021-11-20T19:12+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

hak-iş

sendika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri (Öz Sağlık-İş) Sendikası 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na gönderdiği mesajında, Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulunun başarılı geçmesi, sağlık camiası için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, hükümet olarak emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi."İlacından testine, ambulansından diğer tedavi araçlarına kadar her türlü hizmeti vatandaşa ücretsiz sunduk" ifadelerini kullandı.'Salgının en zorlu dönemini suhuletle atlattık'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzun olağanüstü fedakarlıkları sayesinde salgının en zorlu dönemini suhuletle atlattık. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yürek burkan sahneler yaşanırken sizlerin de çabalarıyla hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadıkSon 19 yılda sabit ücretle çalışanları enflasyona ezdirmediğimiz gibi kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda görev yapan işçilerin kadro sorununu da çözüme kavuşturduk" dedi.

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recep tayyip erdoğan, hak-iş, sendika