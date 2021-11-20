https://tr.sputniknews.com/20211120/cumhurbaskani-erdogan-gumushane-bayburt-cok-daha-farkli-noktaya-gelecek-1050989078.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümüşhane, Bayburt çok daha farklı noktaya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gümüşhane, Bayburt çok daha farklı noktaya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane, Bayburt çok daha faklı noktaya gelecek" dedi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T15:42+0300

2021-11-20T15:42+0300

2021-11-20T15:42+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

gümüşhane

cumhur ittifakı

millet ittifakı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Gümüşhane İl Danışma Toplantısı'na telefonla bağlanarak partililere hitap etti.Partisinin Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına katılan Yıldırım, toplantı sırasında telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "Sayın Cumhurbaşkanım, Gümüşhaneliler sesinizi duymak istiyor." dedi.Telefondan partililere hitap eden Erdoğan, "Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah." ifadelerini kullandı.Erdoğan, İl Danışma Meclisi Toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyerek "Gerek ana kademe gerek kadın kollarınız gerek gençlik kollarınız olarak danışma meclisi toplantılarımızın önemini, ehemmiyetini zaten sizler de çok çok iyi biliyorsunuz. Şu anda, yaklaşık 1,5 yılın kaldığı seçimler öncesinde bu yapılan danışma meclisi toplantılarımızın ne kadar önemli olduğu malumunuzdur. Hele hele Gümüşhane'miz için bu çok çok farklılık arz ediyor ve şimdi de inşallah Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın yapılışıyla birlikte Gümüşhane, Bayburt çok daha faklı noktaya gelecek." diye konuştu.'Gümüşhane'nin sesi, Bayburt'un sesi çok daha farklı, çok daha güçlü çıkacaktır'Salondaki gençlerin, "Dik dur eğilme, AK gençlik seninle" sloganları üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:"Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız. Ayakta tutun yeter ki Gümüşhane'mizi her zaman olduğu gibi çok çok farklı müstesna bir şekilde inşallah 2023'e hazırlayın. 2023'te Cumhur İttifakı olarak Gümüşhane'den silme çıkmaya kararlı mıyız? Bu malum takıma da gereken dersi vermeye de hazır mıyız? Gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kolları olarak inşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle 2023'te ben inanıyorum ki Gümüşhane ve Bayburt gayet başarılı bir netice almak suretiyle inşallah her zaman olduğu gibi Gümüşhane'nin sesi, Bayburt'un sesi çok daha farklı, çok daha güçlü çıkacaktır. Ben bu duygular içerisinde sizleri selamlıyor ve tüm ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımıza başarılar diliyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun"

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recep tayyip erdoğan, ak parti, gümüşhane, cumhur ittifakı, millet ittifakı