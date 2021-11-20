https://tr.sputniknews.com/20211120/dort-kulakli-midas-sokak-hayvanlarina-umut-olacak-1050986440.html

Dört kulaklı Midas sokak hayvanlarına umut olacak

Dört kulaklı Midas sokak hayvanlarına umut olacak

Ankara'da 4 kulakla doğan Midas adına açılan hesap, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı. Midas'ın sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T12:38+0300

2021-11-20T12:38+0300

2021-11-20T12:39+0300

türkiye

ankara

kedi

çankaya

sokak hayvanları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050803597_0:77:633:433_1920x0_80_0_0_0177c565524337ff0cce715492e1d0d5.png

Çankaya'da yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan dört kulaklı olanı sahiplendi.Genetik mutasyon sonucu bir yerine iki çift kulağı olan ve 'Midas' ismi verilen kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü.Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bir bölümü de olan Midas, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı.Evde, 'Suzy' ve 'Zeyno' adlı 'Labrador' cinsi iki köpekle birlikte yaşayan Midas'ın, sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.Midas'a büyük ilgi varMidas'ı 4 ay önce sahiplenen Canis Döşemeci, "Midas, eğer kendisine fon oluşturabilirse kendisi kadar şanslı olmayan sokak hayvanlarına yardım etmek istiyor. Kardeşlerinin hepsi sahiplendirilmedi, birkaç tanesi kaldı. Midas sayesinde kardeşlerinin de ömürlük yuvalarına kavuşabileceğini düşünüyorum. Kedi, köpek sahiplenmek isteyenler sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeli. Dünyalar kadar para verip bir cins almak yerine sokaktan bir kediyi sahiplenmeli, çok özel kediler var sokakta" dedi.Türkiye'de başka örneği yokMidas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan, "Midas'ı kontrol altında tutuyoruz. Genetik bir mutasyon sonucu 4 kulak kepçesi ile doğru. Midas'ı diğerlerinden ayıran özellik her iki kulak kepçesinin de kulak kanalına bağlı olması fakat bunun Midas'ın sağlığına hiçbir etkisi yok, duyma sorunu yaşamıyor. Türkiye'de bizim bildiğimiz bunun örneği yok, Midas tek" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211115/4-kulakli-dogan-yavru-kedi-midas-viral-oldu-1050803622.html

türkiye

ankara

çankaya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, kedi, çankaya, sokak hayvanları