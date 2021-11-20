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https://tr.sputniknews.com/20211120/edirnede-yunanistana-kacmaya-calisan-ihrac-hakim-gozaltina-alindi-1050984863.html
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T11:04+0300
2021-11-20T11:04+0300
2021-11-20T11:04+0300
türkiye
operasyon
ihraç
fetö
hakim
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Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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operasyon, ihraç, fetö, hakim
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı.
Güvenlik güçleri,
İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde
FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.