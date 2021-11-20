https://tr.sputniknews.com/20211120/edirnede-yunanistana-kacmaya-calisan-ihrac-hakim-gozaltina-alindi-1050984863.html

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan ihraç hakim gözaltına alındı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ihraç hakim yakalandı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T11:04+0300

2021-11-20T11:04+0300

2021-11-20T11:04+0300

türkiye

operasyon

ihraç

fetö

hakim

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Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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operasyon, ihraç, fetö, hakim