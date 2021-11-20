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https://tr.sputniknews.com/20211120/edirneye-alisverise-gelen-bulgaristan-vatandasi-2-bin-leva-bozdurdum-her-seyi-satin-alacagim-1050987034.html
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: "2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım"
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: "2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım"
Edirne'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etti. Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T13:17+0300
2021-11-20T13:17+0300
ekonomi
türkiye
yunanistan
bulgaristan
turist
alışveriş
döviz
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Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne'ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, artan döviz kuru farkı nedeniyle hafta sonu Edirne'ye alışveriş için hafta sonlarında 12 bin civarında turist geldiğini belirterek, "Edirne'ye hafta sonu Bulgaristan ve Yunanistan gelen turist sayısı 12 binler civarında. Hafta arası ise 6-7 bin arasında gelen misafirlerimiz var, komşu ülkelerden. Tabi ki dövizdeki kur artışları onları memnun etti. Şehrimizden her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. İnşaat malzemesi dahil tüm ihtiyaçlarını, Edirne'den satın alıyorlar" diye konuştu.'Fiyat tarifesi uyarısı' Gelen turistlerin yaptıkları alışveriş ile kent esnafının yüzünün güldüğünü belirtip, fiyat tarifesine uymaları gerektiği yönünde uyarıda bulunan Zıpkınkurt, "Esnafın yüzünü turistler yaptıkları alışverişler ile güldürüyor, fakat benim uyarım var esnafın tarifeye uyması gerekiyor yani yerli vatandaşa ayrı, yabancı turiste farklı tarife uygulamamaları gerekiyor çünkü fiyat tarifelerine uymuyorlar, yabancı farklı, yerliye farklı fiyat uyguladıkları zaman yarın bu misafirleri komşu illere, komşu ilçelere kaçırırız. Dolayısıyla buna hassas olmaları lazım, tüm işletmelerin" dedi.'2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım' Bulgaristan'ın Romanya'ya sınır kenti Siliste'den alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Emine Aşçı, "Edirne'ye alışveriş için geldik. Burada her şey daha ucuz. Yaklaşık 2 bin leva para bozdurdum onunla buradan bayağı alışveriş yapacağız. Kıyafetten yiyecek ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi satın alacağız" ifadelerini kullandı.Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Elvan Atilla ise "Edirne'ye alışveriş için geldik. Ev ihtiyaçlarını satın almak için geldik. Meyve sebze de satın alacağız. Türkiye'de dövizin artması ile biz de alışveriş ve gezmek için Edirne'ye geliyoruz. Bu sayede Edirne ekonominse katkı sağlıyoruz. Burada ürünler hem ucuz hem de kaliteli. Alışveriş için 500 euro para bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211118/turkiyeye-alisverise-gelen-bulgaristan-vatandasi-vaktim-olsa-her-hafta-gelirim-1050915768.html
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türkiye, yunanistan, bulgaristan, turist, alışveriş, döviz

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: "2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım"

13:17 20.11.2021
© DHA'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor'
'Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© DHA
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Edirne'ye komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, döviz kurlarının artmasıyla birlikte alışveriş için akın etti. Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen bir turist, "2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım" dedi.
Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor.

Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne'ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, artan döviz kuru farkı nedeniyle hafta sonu Edirne'ye alışveriş için hafta sonlarında 12 bin civarında turist geldiğini belirterek, "Edirne'ye hafta sonu Bulgaristan ve Yunanistan gelen turist sayısı 12 binler civarında. Hafta arası ise 6-7 bin arasında gelen misafirlerimiz var, komşu ülkelerden. Tabi ki dövizdeki kur artışları onları memnun etti. Şehrimizden her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. İnşaat malzemesi dahil tüm ihtiyaçlarını, Edirne'den satın alıyorlar" diye konuştu.

'Fiyat tarifesi uyarısı'

Gelen turistlerin yaptıkları alışveriş ile kent esnafının yüzünün güldüğünü belirtip, fiyat tarifesine uymaları gerektiği yönünde uyarıda bulunan Zıpkınkurt, "Esnafın yüzünü turistler yaptıkları alışverişler ile güldürüyor, fakat benim uyarım var esnafın tarifeye uyması gerekiyor yani yerli vatandaşa ayrı, yabancı turiste farklı tarife uygulamamaları gerekiyor çünkü fiyat tarifelerine uymuyorlar, yabancı farklı, yerliye farklı fiyat uyguladıkları zaman yarın bu misafirleri komşu illere, komşu ilçelere kaçırırız. Dolayısıyla buna hassas olmaları lazım, tüm işletmelerin" dedi.

'2 bin leva bozdurdum, her şeyi satın alacağım'

Bulgaristan'ın Romanya'ya sınır kenti Siliste'den alışveriş için Edirne'ye gelen soydaşlardan Emine Aşçı, "Edirne'ye alışveriş için geldik. Burada her şey daha ucuz. Yaklaşık 2 bin leva para bozdurdum onunla buradan bayağı alışveriş yapacağız. Kıyafetten yiyecek ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi satın alacağız" ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Elvan Atilla ise "Edirne'ye alışveriş için geldik. Ev ihtiyaçlarını satın almak için geldik. Meyve sebze de satın alacağız. Türkiye'de dövizin artması ile biz de alışveriş ve gezmek için Edirne'ye geliyoruz. Bu sayede Edirne ekonominse katkı sağlıyoruz. Burada ürünler hem ucuz hem de kaliteli. Alışveriş için 500 euro para bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım" diye konuştu.

Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
YAŞAM
Türkiye'ye alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşı: Vaktim olsa her hafta gelirim
18 Kasım, 08:27
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