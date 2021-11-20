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Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T21:25+0300
2021-11-20T21:25+0300
edirne
türkiye
bulgaristan
kapıkule sınır kapısı
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Edirne'ye sabahın erken saatlerinde gelen ve alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. İHA'nın haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım d, Edirne'ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule'de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü.
edirne
türkiye
bulgaristan
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edirne, bulgaristan, kapıkule sınır kapısı, kapıkule

Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

21:25 20.11.2021
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFAEdirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar geri dönüşte Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
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Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.
Edirne'ye sabahın erken saatlerinde gelen ve alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları havanın kararmasıyla birlikte ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.
İHA'nın haberine göre Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.
Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım d, Edirne'ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule'de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü.
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