Erzurum'da kadın cinayeti: Otoparka yürüyen genç kızı öldürüp intihar etti

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir açık otoparkta meydana geldi. Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen 19 yaşındaki Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.Muhammet Y. ayrıca, aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Erzurum'da bir kişi, açık otoparkta yürüyen genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Aynı bıçakla kendini de yaralayan şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir açık otoparkta meydana geldi. Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen 19 yaşındaki Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.
Muhammet Y. ayrıca, aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.