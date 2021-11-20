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https://tr.sputniknews.com/20211120/guinnesse-yaptigi-basvuru-onaylandi-2-bin-779-telefondan-olusan-koleksiyonu-var-1050984156.html
Guinness'e yaptığı başvuru onaylandı: 2 bin 779 telefondan oluşan koleksiyonu var
Guinness'e yaptığı başvuru onaylandı: 2 bin 779 telefondan oluşan koleksiyonu var
150 çeşit modelden 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu olan elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu’nun Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için yaptığı... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T10:11+0300
2021-11-20T10:11+0300
yaşam
guiness rekorlar kitabı
koleksiyon
telefon
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Elektronik teknisyenliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu evinin 2 odasını, tutku haline dönüştürdüğü telefonlarına ayırdı.42 yaşındaki Güdekoğlu, 2010 senesinde ciddi bir şekilde telefon koleksiyonu yapmaya karar verdi.Şu anda 150 farklı modele ait 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu bulunan Karagüdekoğlu, bu koleksiyonuyla Guinness Dünya Rekorları’na başvuruda bulundu ve başvurusuna onay aldı.Koleksiyoner Karagüdekoğlu, 2010 senesinde bin 563 adet farklı cep telefonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Almanyalı Carsten Tews’in rekorunu kırmak istiyor.Rekoru kırıp adını tarihe yazdırmayı hayal eden Karagüdekoğlu, bu telefon koleksiyonunu kızı Liya’ya armağan ettiğini ve ileride biriktirdiği telefonların müze haline gelmesi için çabalayacağını söyledi.'Koleksiyonum çığ gibi büyüdü'Telefon koleksiyonunda hiçbir sponsor desteğinin olmadığını belirten Karagüdekoğlu, “Telefon merakı radyo televizyon tamiriyle uğraşıyordum 1995 senesinde, cep telefonu çıkınca anında geçiş yaptım. Ondan sonra cep telefonu teknik servisi olarak devam ettim ve şu anda profesyonel bir cep telefonu teknik servisim var. 2010 senesinden sonra katlanarak, çığ gibi büyüyen bir koleksiyon oldu" dedi.'Hedefim müze'Koleksiyonunda bulunan telefonları daha çok yurt dışından temin ettiğini söyleyen Karagüdekoğlu, “Guinness’e başvurumuzda 2 bin 779 olarak kayda geçti. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. Hem ülkemizin tanıtımı için hem de dünyaya, insanlığa bir telekomünikasyon müzesi olarak bırakmak istiyorum. İsminizin yaşaması, devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.150 farklı markaGuinness’e bir buçuk ay önce başvuruda bulunduğunu ve 15 gün önce de onay aldığını vurgulayan telefon koleksiyoncusu, “150 tane birbirinden farklı marka var. Belli bir sayıyı yakaladıktan sonra bunları Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na taşımak istedim hem ismimiz hem ülkemizin tanıtımı açısından hem ülkemize bir madalya kazandırmak açısından” ifadelerine yer verdi.Telefon koleksiyonunu kızı Liya’ya armağan eden Ekrem Karagüdekoğlu, “Bundan sonraki süreçte hakem heyetine bizim davetimiz olacak veya biz kanıtları internet sitesine yükleyeceğiz veya onlar bir hakem gönderecekler. Bu şekilde paslaşarak, karşılıklı istişareyle sertifikayı inşallah alacağız. Sanıyorum ki 15 gün ila 1 ay içerisinde sonuç belli oluyor” dedi.
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guiness rekorlar kitabı, koleksiyon, telefon

Guinness'e yaptığı başvuru onaylandı: 2 bin 779 telefondan oluşan koleksiyonu var

10:11 20.11.2021
© DHAGuinness'e yaptığı başvuru onaylandı
Guinness'e yaptığı başvuru onaylandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© DHA
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150 çeşit modelden 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu olan elektronik teknisyeni Ekrem Karagüdekoğlu’nun Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için yaptığı başvuru onaylandı.
Elektronik teknisyenliği yapan Ekrem Karagüdekoğlu evinin 2 odasını, tutku haline dönüştürdüğü telefonlarına ayırdı.
42 yaşındaki Güdekoğlu, 2010 senesinde ciddi bir şekilde telefon koleksiyonu yapmaya karar verdi.
Şu anda 150 farklı modele ait 2 bin 779 adet telefon koleksiyonu bulunan Karagüdekoğlu, bu koleksiyonuyla Guinness Dünya Rekorları’na başvuruda bulundu ve başvurusuna onay aldı.
Koleksiyoner Karagüdekoğlu, 2010 senesinde bin 563 adet farklı cep telefonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Almanyalı Carsten Tews’in rekorunu kırmak istiyor.
Rekoru kırıp adını tarihe yazdırmayı hayal eden Karagüdekoğlu, bu telefon koleksiyonunu kızı Liya’ya armağan ettiğini ve ileride biriktirdiği telefonların müze haline gelmesi için çabalayacağını söyledi.

'Koleksiyonum çığ gibi büyüdü'

Telefon koleksiyonunda hiçbir sponsor desteğinin olmadığını belirten Karagüdekoğlu, “Telefon merakı radyo televizyon tamiriyle uğraşıyordum 1995 senesinde, cep telefonu çıkınca anında geçiş yaptım. Ondan sonra cep telefonu teknik servisi olarak devam ettim ve şu anda profesyonel bir cep telefonu teknik servisim var. 2010 senesinden sonra katlanarak, çığ gibi büyüyen bir koleksiyon oldu" dedi.

'Hedefim müze'

Koleksiyonunda bulunan telefonları daha çok yurt dışından temin ettiğini söyleyen Karagüdekoğlu, “Guinness’e başvurumuzda 2 bin 779 olarak kayda geçti. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. Hem ülkemizin tanıtımı için hem de dünyaya, insanlığa bir telekomünikasyon müzesi olarak bırakmak istiyorum. İsminizin yaşaması, devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.

150 farklı marka

Guinness’e bir buçuk ay önce başvuruda bulunduğunu ve 15 gün önce de onay aldığını vurgulayan telefon koleksiyoncusu, “150 tane birbirinden farklı marka var. Belli bir sayıyı yakaladıktan sonra bunları Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na taşımak istedim hem ismimiz hem ülkemizin tanıtımı açısından hem ülkemize bir madalya kazandırmak açısından” ifadelerine yer verdi.
Telefon koleksiyonunu kızı Liya’ya armağan eden Ekrem Karagüdekoğlu, “Bundan sonraki süreçte hakem heyetine bizim davetimiz olacak veya biz kanıtları internet sitesine yükleyeceğiz veya onlar bir hakem gönderecekler. Bu şekilde paslaşarak, karşılıklı istişareyle sertifikayı inşallah alacağız. Sanıyorum ki 15 gün ila 1 ay içerisinde sonuç belli oluyor” dedi.
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