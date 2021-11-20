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Güney Kore, Rusya’nın uzaydaki testinden rahatsız oldu
Güney Kore, Rusya’nın uzaydaki testinden rahatsız oldu
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın geliştirdiği anti-uydu sistemini test etmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek uzay için ortak kuralları... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T00:48+0300
2021-11-20T00:48+0300
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “15 Kasım’da gerçekleştirilen anti-uydu testi ve özellikle, bu test sonucu çok sayıda uzay enkaz kırıklarının oluşması ile ilgili endişemizi dile getiriyoruz” ifadesine yer verildi.Uzayı barışçıl amaçlar doğrultusunda kullanma çağrısında bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, “Tüm ülkeleri, sorumluluk dolu davranışlarla uzayı sadece barışçıl ve uzun vadeli yönde kullanmaya ve ilgili uluslararası kuralların geliştirilmesi için işbirliği yapmaya davet ediyoruz” diye kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni geliştirilen bir sistemin testi sırasında uzayda bulunan eski bir uydunun başarıyla imha edildiğini duyurmuştu. Şoygu, uzayda oluşan parçanın uzay faaliyetleri için hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydetmişti.
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güney kore, haberler, rusya, dünya

Güney Kore, Rusya’nın uzaydaki testinden rahatsız oldu

00:48 20.11.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından Angara A-5 tipi ağır roketin ikinci fırlatma denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
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Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın geliştirdiği anti-uydu sistemini test etmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek uzay için ortak kuralları geliştirme çağrısında bulundu.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “15 Kasım’da gerçekleştirilen anti-uydu testi ve özellikle, bu test sonucu çok sayıda uzay enkaz kırıklarının oluşması ile ilgili endişemizi dile getiriyoruz” ifadesine yer verildi.
Uzayı barışçıl amaçlar doğrultusunda kullanma çağrısında bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, “Tüm ülkeleri, sorumluluk dolu davranışlarla uzayı sadece barışçıl ve uzun vadeli yönde kullanmaya ve ilgili uluslararası kuralların geliştirilmesi için işbirliği yapmaya davet ediyoruz” diye kaydetti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni geliştirilen bir sistemin testi sırasında uzayda bulunan eski bir uydunun başarıyla imha edildiğini duyurmuştu. Şoygu, uzayda oluşan parçanın uzay faaliyetleri için hiçbir tehdit oluşturmadığını kaydetmişti.
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