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https://tr.sputniknews.com/20211120/iran-basra-korfezinde-yakit-kacakciligi-yapan-bir-gemiye-el-koydugunu-acikladi-1050985545.html
İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı
İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı
İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan ve 11 mürettebatı bulunan gemiye el koyduğunu bildirdi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T11:38+0300
2021-11-20T11:38+0300
2021-11-20T11:38+0300
dünya
iran
basra körfezi
kaçakçı
kaçakçılık
gemi
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İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konu.El konulan gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri belirtildi.
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iran, basra körfezi, kaçakçı, kaçakçılık, gemi
İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan bir gemiye el koyduğunu açıkladı
İran, Basra Körfezi'nde yakıt kaçakçılığı yapan ve 11 mürettebatı bulunan gemiye el koyduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan ilçesinde 150 bin litre kaçak mazot taşıyan gemiye el konu.
El konulan
gemideki yabancı uyruklu 11 kişinin gözaltına alındığı ve yargılanmak üzere ilgili makamlara sevk edildikleri belirtildi.