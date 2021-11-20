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https://tr.sputniknews.com/20211120/iranda-cinsiyet-tartismalariyla-gundem-olan-kadin-kalecinin-posterleri-tahran-meydanlarina-asildi-1050985808.html
İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan kadın kalecinin posterleri Tahran meydanlarına asıldı
İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan kadın kalecinin posterleri Tahran meydanlarına asıldı
İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'nin posterleri, kendisine destek olmak amacıyla başkent... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T12:04+0300
2021-11-20T12:04+0300
dünya
iran
tahran
kadın futbol takımı
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İsfahan kentindeki Zubahen Takımı'nda oynayan Koudaei, Ürdün ile oynanan 2022 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu maçında kurtardığı penaltılarla dikkati çekince Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağında yer aldı.AFC'ye bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonunun 'söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını' talep etmesi, İran'da büyük tepkilere yol açtı.İranlı sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve diğer mecralarda Koudaei adıyla açtıkları hashtaglerle milli oyuncuya destek verirken kadın hakları kuruluşlarının olaya sessiz kalmasına tepki gösterildi.Tahran Büyükşehir Belediyesi de Koudaei'ye destek amacıyla başkentin en hareketli noktaları olan Veli Asr, Haftom Tir ve Fatemi meydanlarında milli futbolcunun posterlerini astı.'Kahraman sporcumuz' ve 'İran'ın iftiharı' sloganlarının yer aldığı posterler, Tahran halkı ve sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.İran'ın başı geçmişte de ağrıdıİran Kadın Futbol Milli Takımı'nda erkek oyuncuların olduğu iddiası ilk kez gündeme gelmiyor.2015 yılında da milli takımda yer alan 8 futbolcunun cinsiyet değiştirmeyi planladığı ancak ameliyat olmadığı halde milli takımda yer aldığı iddiası İngiliz basınında yer almış, olay İranlı yetkililerin kadrodaki futbolculara cinsiyet testi yapılması talimatıyla sonuçlanmıştı.2014 yılında yine dört kadın milli takım futbolcusuyla ilgili benzer iddialar gündeme gelmişti.
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iran, tahran, kadın futbol takımı

İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan kadın kalecinin posterleri Tahran meydanlarına asıldı

12:04 20.11.2021
© EFE AgencyZohreh Koudaei
Zohreh Koudaei - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© EFE Agency
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İran'da cinsiyet tartışmalarıyla gündem olan Kadın Futbol Milli Takımı'nın kalecisi Zohreh Koudaei'nin posterleri, kendisine destek olmak amacıyla başkent Tahran'daki meydanlara asıldı.
İsfahan kentindeki Zubahen Takımı'nda oynayan Koudaei, Ürdün ile oynanan 2022 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu maçında kurtardığı penaltılarla dikkati çekince Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağında yer aldı.
AFC'ye bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonunun 'söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını' talep etmesi, İran'da büyük tepkilere yol açtı.
İranlı sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve diğer mecralarda Koudaei adıyla açtıkları hashtaglerle milli oyuncuya destek verirken kadın hakları kuruluşlarının olaya sessiz kalmasına tepki gösterildi.
Tahran Büyükşehir Belediyesi de Koudaei'ye destek amacıyla başkentin en hareketli noktaları olan Veli Asr, Haftom Tir ve Fatemi meydanlarında milli futbolcunun posterlerini astı.
'Kahraman sporcumuz' ve 'İran'ın iftiharı' sloganlarının yer aldığı posterler, Tahran halkı ve sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

İran'ın başı geçmişte de ağrıdı

İran Kadın Futbol Milli Takımı'nda erkek oyuncuların olduğu iddiası ilk kez gündeme gelmiyor.
2015 yılında da milli takımda yer alan 8 futbolcunun cinsiyet değiştirmeyi planladığı ancak ameliyat olmadığı halde milli takımda yer aldığı iddiası İngiliz basınında yer almış, olay İranlı yetkililerin kadrodaki futbolculara cinsiyet testi yapılması talimatıyla sonuçlanmıştı.
2014 yılında yine dört kadın milli takım futbolcusuyla ilgili benzer iddialar gündeme gelmişti.
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