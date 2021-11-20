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https://tr.sputniknews.com/20211120/israil-gezegeni-kurtarmak-icin-komsu-ulke-topraklarini-kullanacak-1050988619.html
İsrail, gezegeni kurtarmak için komşu ülke topraklarını kullanacak
İsrail, gezegeni kurtarmak için komşu ülke topraklarını kullanacak
İsrail’in komşu ülke topraklarında güneş enerjisi santralleri inşa etmek için Ürdün, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs ile görüşmelere başladığı bildirildi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T15:14+0300
2021-11-20T15:14+0300
dünya
israil
yunanistan
mısır
ürdün
akdeniz
iklim krizi
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Bloomberg’in aktardığına göre, İsrail hükümeti 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu elde etme ve yenilenebilir enerji altyapısı geliştirme programı kapsamında, komşu ülkelerde güneş enerjisi santralleri inşa etmeyi planlıyor.İsrail Başbakanı Özel Kalem Müdürü Yair Pines, komşu ülke topraklarında güneş enerjisi santralleri inşa etmek için Ürdün, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'ın potansiyel ortaklar olarak görüldüğünü belirterek, “Komşularımızın kullanılmayan çok geniş arazileri, bizim ise teknolojimiz var. Projedeki tüm katılımcılar güneş santrallerinden gelen enerjiyi kullanabilecekler, asıl sorun depolama ve iletim sistemlerinin geliştirilmesidir” dedi.Gezegeni kurtarmak için verilen küresel mücadelenin bir parçası olarak İsrail, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarından tamamen kurtulmayı ve 2020’li yılların sonuna kadar ülkenin elektriğinin yüzde 30'una yakınının yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor.Daha önce, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede çevre dostu bir endüstriyel altyapı ve yeşil teknolojiler konusunda uzmanlaşmış şirketler için elverişli bir iş ortamı yaratma stratejisini açıklamıştı.Geçtiğimiz yaz aylarında İsrail hükümeti, plastik atıklarla mücadele için yeni bir radikal program açıklamış, geri dönüştürülmesi zor polimerlerden yapılan ürünlerde vergileri iki katına çıkarma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/israilli-sirket-3d-yazicidan-yuzde-100-bitkisel-et-uretti-1050891248.html
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israil, yunanistan, mısır, ürdün, akdeniz, iklim krizi

İsrail, gezegeni kurtarmak için komşu ülke topraklarını kullanacak

15:14 20.11.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMALDünya- gezegen- atmosfer- yaşam
Dünya- gezegen- atmosfer- yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AFP 2021 / HECTOR RETAMAL
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İsrail’in komşu ülke topraklarında güneş enerjisi santralleri inşa etmek için Ürdün, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs ile görüşmelere başladığı bildirildi.
Bloomberg’in aktardığına göre, İsrail hükümeti 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu elde etme ve yenilenebilir enerji altyapısı geliştirme programı kapsamında, komşu ülkelerde güneş enerjisi santralleri inşa etmeyi planlıyor.
İsrail Başbakanı Özel Kalem Müdürü Yair Pines, komşu ülke topraklarında güneş enerjisi santralleri inşa etmek için Ürdün, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'ın potansiyel ortaklar olarak görüldüğünü belirterek, “Komşularımızın kullanılmayan çok geniş arazileri, bizim ise teknolojimiz var. Projedeki tüm katılımcılar güneş santrallerinden gelen enerjiyi kullanabilecekler, asıl sorun depolama ve iletim sistemlerinin geliştirilmesidir” dedi.
Gezegeni kurtarmak için verilen küresel mücadelenin bir parçası olarak İsrail, 2050 yılına kadar karbon emisyonlarından tamamen kurtulmayı ve 2020’li yılların sonuna kadar ülkenin elektriğinin yüzde 30'una yakınının yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi planlıyor.
Daha önce, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede çevre dostu bir endüstriyel altyapı ve yeşil teknolojiler konusunda uzmanlaşmış şirketler için elverişli bir iş ortamı yaratma stratejisini açıklamıştı.
Geçtiğimiz yaz aylarında İsrail hükümeti, plastik atıklarla mücadele için yeni bir radikal program açıklamış, geri dönüştürülmesi zor polimerlerden yapılan ürünlerde vergileri iki katına çıkarma kararı almıştı.
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