İsrailli çiftin serbest bırakılması Ankara-Tel Aviv ilişkilerini artırdı: ‘Kriz fırsata dönüştü’

Belki umulan olur büyükelçiler tekrar atanır da ilişkiler tekrar normale döner. İsrail, bölgede tek demokratik laik ülke olan Türkiye ile dost kalmayı her zaman tercih etmiştir. Ancak son 5-6 yıldır bu ilişkiler son derece bozulmuştu. Tekrar düzelme yoluna girecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Ortadoğu’nun güven ve istikrarına da yardımcı olacağı vurgulandı. Buna göre bu ilişkilerin iyi olmasını Türkiye tarafı da artık istiyor durumuna geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla birçok ülke ile ilişkileri iyileştirme sürecine İsrail de girmiş gibi görünüyor. Ancak İsrail, Türkiye’de çok hassas bir konumda. Özellikle Ak Parti tabanının bakış açısı bağlamında, İsrail’e Birleşik Arap Emirlikleri’ne olduğu kadar bir sempati ile bakılmayacağını da biliyoruz.