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İsrailli çiftin serbest bırakılması Ankara-Tel Aviv ilişkilerini artırdı: ‘Kriz fırsata dönüştü’
İsrailli çiftin serbest bırakılması Ankara-Tel Aviv ilişkilerini artırdı: ‘Kriz fırsata dönüştü’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin’in serbest... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T14:41+0300
2021-11-20T14:41+0300
görüş
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recep tayyip erdoğan
israil
türkiye
naftali bennett
tel aviv
ivo molinas
şalom gazetesi
turan salcı
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Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift önceki gün serbest bırakıldı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bunun üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz" açıklamasını yaptı.Türkiye’nin çifti serbest bırakma adımının ardından Ankara-Tel Aviv hattı arasında üst düzey telefon görüşmeleri de oldu.İlk önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, İsrailli çiftin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.İkinci görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Bennett’in arasında gerçekleştirildi. Bu görüşme, son 8 yılda İsrail ve Türkiye liderleri arasında gerçekleşen ilk temas oldu.‘İsrail, Türkiye’de çok hassas bir konumda’Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kriz fırsata dönüştü” diyerek şunları ekledi:Molinas, Benyamin Netanyahu döneminin ardından kurulan yeni hükümetin de Türkiye ile ilişkilerde daha ılımlı ve sorunları çözme yönünde adım atmaya istekli olduğu da kaydetti.
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İsrailli çiftin serbest bırakılması Ankara-Tel Aviv ilişkilerini artırdı: ‘Kriz fırsata dönüştü’

14:41 20.11.2021
© Yair LapidGözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı
Gözaltına alınan İsrailli çift serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© Yair Lapid
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli Mody ve Natali Oknin’in serbest bırakılması Ankara-Tel Aviv arasında üst düzeyden yeniden iletişim kurulmasına vesile oldu. Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, “Kriz fırsata dönüştü” değerlendirmesi yaptı.
Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift önceki gün serbest bırakıldı.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bunun üzerine yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye’nin çifti serbest bırakma adımının ardından Ankara-Tel Aviv hattı arasında üst düzey telefon görüşmeleri de oldu.
İlk önce İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, İsrailli çiftin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.
İkinci görüşme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Bennett’in arasında gerçekleştirildi. Bu görüşme, son 8 yılda İsrail ve Türkiye liderleri arasında gerçekleşen ilk temas oldu.

‘İsrail, Türkiye’de çok hassas bir konumda’

Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kriz fırsata dönüştü” diyerek şunları ekledi:

Belki umulan olur büyükelçiler tekrar atanır da ilişkiler tekrar normale döner. İsrail, bölgede tek demokratik laik ülke olan Türkiye ile dost kalmayı her zaman tercih etmiştir. Ancak son 5-6 yıldır bu ilişkiler son derece bozulmuştu. Tekrar düzelme yoluna girecek gibi görünüyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin Ortadoğu’nun güven ve istikrarına da yardımcı olacağı vurgulandı. Buna göre bu ilişkilerin iyi olmasını Türkiye tarafı da artık istiyor durumuna geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla birçok ülke ile ilişkileri iyileştirme sürecine İsrail de girmiş gibi görünüyor. Ancak İsrail, Türkiye’de çok hassas bir konumda. Özellikle Ak Parti tabanının bakış açısı bağlamında, İsrail’e Birleşik Arap Emirlikleri’ne olduğu kadar bir sempati ile bakılmayacağını da biliyoruz.

Molinas, Benyamin Netanyahu döneminin ardından kurulan yeni hükümetin de Türkiye ile ilişkilerde daha ılımlı ve sorunları çözme yönünde adım atmaya istekli olduğu da kaydetti.
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