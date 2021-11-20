https://tr.sputniknews.com/20211120/istanbulda-turistleri-tasiyan-minibus-soforu-kalp-krizi-gecirip-duvara-carpti-1050984492.html

İstanbul'da turistleri taşıyan minibüs şoförü kalp krizi geçirip duvara çarptı

İstanbul'da turistleri taşıyan minibüs şoförü kalp krizi geçirip duvara çarptı

İstanbul Üsküdar'da turistleri taşırken kalp krizi geçiren minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T10:44+0300

2021-11-20T10:44+0300

2021-11-20T10:44+0300

yaşam

istanbul

üsküdar

kalp krizi

kaza

servis

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Üsküdar'da Mehmet Ş. hakimiyetindeki içinde turistlerin olduğu minibüs yol kenarındaki duvara çarparak bir süre o şekilde ilerledi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Turistler başka bir minibüse aktarılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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istanbul, üsküdar, kalp krizi, kaza, servis