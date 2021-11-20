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İstanbul'da turistleri taşıyan minibüs şoförü kalp krizi geçirip duvara çarptı
İstanbul'da turistleri taşıyan minibüs şoförü kalp krizi geçirip duvara çarptı
İstanbul Üsküdar'da turistleri taşırken kalp krizi geçiren minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T10:44+0300
2021-11-20T10:44+0300
2021-11-20T10:44+0300
yaşam
istanbul
üsküdar
kalp krizi
kaza
servis
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Üsküdar'da Mehmet Ş. hakimiyetindeki içinde turistlerin olduğu minibüs yol kenarındaki duvara çarparak bir süre o şekilde ilerledi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.Turistler başka bir minibüse aktarılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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istanbul, üsküdar, kalp krizi, kaza, servis
İstanbul'da turistleri taşıyan minibüs şoförü kalp krizi geçirip duvara çarptı
İstanbul Üsküdar'da turistleri taşırken kalp krizi geçiren minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Üsküdar'da Mehmet Ş. hakimiyetindeki içinde turistlerin olduğu minibüs
yol kenarındaki duvara çarparak bir süre o şekilde ilerledi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince
kalp krizi geçirdiği belirlenen şoför Mehmet Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Turistler başka bir minibüse aktarılırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.