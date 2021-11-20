https://tr.sputniknews.com/20211120/iyi-partili-durmus-yilmazdan-resmi-gazete-ozru-bakan-ongorum-gerceklesmedi-1050991622.html

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi

Resmi Gazete'nin iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağını öne süren İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T18:01+0300

2021-11-20T18:01+0300

2021-11-20T18:01+0300

türkiye

durmuş yılmaz

resmi gazete

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak” sözlerinin ardından özür diledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:Yılmaz dün yaptığı konuşmada, "Ben, sizleri bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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durmuş yılmaz, resmi gazete, iyi parti