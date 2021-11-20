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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi
Resmi Gazete'nin iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağını öne süren İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:01+0300
2021-11-20T18:01+0300
türkiye
durmuş yılmaz
resmi gazete
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak” sözlerinin ardından özür diledi.Twitter üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:Yılmaz dün yaptığı konuşmada, "Ben, sizleri bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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durmuş yılmaz, resmi gazete, iyi parti

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi

18:01 20.11.2021
© AA / Erhan Elaldı İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
 İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA / Erhan Elaldı
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Resmi Gazete'nin iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağını öne süren İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan özür diledi. Yılmaz, "Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Bu gece saat 00.00 da Resmi Gazeteyi takip edin, ekonomi açısından olağanüstü bir şey olacak” sözlerinin ardından özür diledi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim
Yılmaz dün yaptığı konuşmada, "Ben, sizleri bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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