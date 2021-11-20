İYİ Partili Usta: Sıfır otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sıfır araç satışında yapılan ÖTV indirimi sonrası bayiler, sıfır araçlara plaka takarak ikinci elmiş gibi yüksek fiyattan vatandaşa sattığını söyledi.Twitter üzerinden “Otomobil fiyatları neden düşmüyor? Sıfır otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum!' notuyla bir video paylaşan Usta, şunları söyledi:'Buraya bakalım. Bunların hepsi aslında sıfır araç. Biliyorsunuz. Bu ÖTV’lerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları yüzde 45’e çekilmişti. Ancak şimdi ilk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç hiç kullanılmıyor, plaka takılıyor. Bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor. Daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor.”“Maliye Bakanlığı buna sessiz kalıyor. Yani vergiyi düşürüyorsun madem, bu vergi düşüşünden vatandaşın istifade etmesi lazım” diye devam eden Usta, “Vatandaşın istifade etmediği, sadece yetkili bayilerin veya otomobil firmalarının istifade ettiği bir vergi düşüşü niye yapıyorsunuz kardeşim? Hepsi seri haldedir plakaların. Bu araçların hiçbirisi ikinci el değil. Bu araçlar hiç kullanılmamış. Sadece plaka takılmış. Yetkili bayiye sıfır araba veya plaka takılmamış bir araba için gittiğinizde sizden yüksek fiyat isteyemiyor. Çünkü liste fiyatı düşük vergiye göre oluşmuş. Oradan vermemek için ikinci elde tabi kimseye karışamazsın, istediğim fiyattan satarım diyor. Burada bir soygun var. Bu soyguna hükümet sessiz kalıyor” diye ekledi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "ilk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç hiç kullanılmıyor, plaka takılıyor. Bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor. Daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, sıfır araç satışında yapılan ÖTV indirimi sonrası bayiler, sıfır araçlara plaka takarak ikinci elmiş gibi yüksek fiyattan vatandaşa sattığını söyledi.
Otomobil fiyatları neden düşmüyor?
Sıfır otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum!
Twitter üzerinden “Otomobil fiyatları neden düşmüyor? Sıfır otomobillerde yapılan düzenbazlığı, soygunu anlatıyorum!' notuyla bir video paylaşan Usta, şunları söyledi:
'Buraya bakalım. Bunların hepsi aslında sıfır araç. Biliyorsunuz. Bu ÖTV’lerde eşik değer yükseltildi. Dolayısıyla bazı vergi oranları yüzde 45’e çekilmişti. Ancak şimdi ilk satıcılar, bayiler ÖTV düşüşünü yansıtmamak için seri halde plaka alıyorlar. Araç hiç kullanılmıyor, plaka takılıyor. Bunlar ikinci el olarak satılıyor. Sıfır araç ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla 50-60 bin lira vergi düşüşünü yansıtmıyor. Daha yüksek fiyatla piyasaya sürülüyor.”
“Maliye Bakanlığı buna sessiz kalıyor. Yani vergiyi düşürüyorsun madem, bu vergi düşüşünden vatandaşın istifade etmesi lazım” diye devam eden Usta, “Vatandaşın istifade etmediği, sadece yetkili bayilerin veya otomobil firmalarının istifade ettiği bir vergi düşüşü niye yapıyorsunuz kardeşim? Hepsi seri haldedir plakaların. Bu araçların hiçbirisi ikinci el değil. Bu araçlar hiç kullanılmamış. Sadece plaka takılmış. Yetkili bayiye sıfır araba veya plaka takılmamış bir araba için gittiğinizde sizden yüksek fiyat isteyemiyor. Çünkü liste fiyatı düşük vergiye göre oluşmuş. Oradan vermemek için ikinci elde tabi kimseye karışamazsın, istediğim fiyattan satarım diyor. Burada bir soygun var. Bu soyguna hükümet sessiz kalıyor” diye ekledi.