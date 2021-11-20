Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211120/japonya-savunma-bakanligi-cine-ait-donanma-gemisi-japon-ulusal-kara-sulari-yakinlarinda-seyretti-1050983194.html
Japonya Savunma Bakanlığı: Çin'e ait donanma gemisi Japon ulusal kara suları yakınlarında seyretti
Japonya Savunma Bakanlığı: Çin'e ait donanma gemisi Japon ulusal kara suları yakınlarında seyretti
Çin'e ait donanma gemisinin Japonya'nın güneyinde Japon ulusal kara suları yakınlarında seyrettiği bildirildi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T07:03+0300
2021-11-20T07:03+0300
savunma
çin
japonya
japon denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102923/81/1029238158_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_0aaa83d16ee0914de9cbcafa8ab792d1.jpg
Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait donanma gemisinin güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sular etrafında gezdiğini bildirdi.Söz konusu geminin, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları etrafında Japonya'nın bitişik bölgesinde seyrederek, Japon ulusal kara sularına yöneldiği belirtildi.Geminin bölgenin batısında Kuçinoerabu Adası'na doğru yöneldiği kaydedildi.Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgedeki donanma faaliyetlerinin yakından izlendiğini ve analiz edildiğini açıkladı.Kyodo ajansı, Tokyo hükümetinin, Çin'e diplomatik kanallar vasıtasıyla gerekli tepkileri verdiğini aktardı.
çin
japonya
japon denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102923/81/1029238158_640:0:5760:3840_1920x0_80_0_0_58c4924e5c27d58c5a2849dc0e86a6ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, japonya, japon denizi

Japonya Savunma Bakanlığı: Çin'e ait donanma gemisi Japon ulusal kara suları yakınlarında seyretti

07:03 20.11.2021
© AP Photo / XinhuaPekinli yetkililer üssü resmi olarak 'lojistik tesis' olarak adlandırsa da, burası Çin'in yurtdışındaki ilk askeri üssü olma özelliği taşıyor. İnşasına geçen yıl başlanan üssün özellikle Yemen ve Somali'deki barış koruma ve insani görevlerde yer alan donanma gemilerinin yeniden ikmalinde kullanılacağı belirtiliyor. Cibuti'de Çin'in yanısıra ABD, Japonya ve Fransa'ya ait askeri üsler de bulunuyor.
Pekinli yetkililer üssü resmi olarak 'lojistik tesis' olarak adlandırsa da, burası Çin'in yurtdışındaki ilk askeri üssü olma özelliği taşıyor. İnşasına geçen yıl başlanan üssün özellikle Yemen ve Somali'deki barış koruma ve insani görevlerde yer alan donanma gemilerinin yeniden ikmalinde kullanılacağı belirtiliyor. Cibuti'de Çin'in yanısıra ABD, Japonya ve Fransa'ya ait askeri üsler de bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Xinhua
Abone ol
Çin'e ait donanma gemisinin Japonya'nın güneyinde Japon ulusal kara suları yakınlarında seyrettiği bildirildi.
Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'e ait donanma gemisinin güneydeki Kagoşima eyaleti açıklarında ulusal kara sular etrafında gezdiğini bildirdi.
Söz konusu geminin, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima Adaları etrafında Japonya'nın bitişik bölgesinde seyrederek, Japon ulusal kara sularına yöneldiği belirtildi.
Geminin bölgenin batısında Kuçinoerabu Adası'na doğru yöneldiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığı, Çin'in bölgedeki donanma faaliyetlerinin yakından izlendiğini ve analiz edildiğini açıkladı.
Kyodo ajansı, Tokyo hükümetinin, Çin'e diplomatik kanallar vasıtasıyla gerekli tepkileri verdiğini aktardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:03Japonya Savunma Bakanlığı: Çin'e ait donanma gemisi Japon ulusal kara suları yakınlarında seyretti
06:57Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yakalanan lise öğrencilerinden 'ters kelepçe' ve 'dayak' iddiası
06:32Beyaz Saray doktoru: Biden'ın sağlık durumu, başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun
06:04CHP'li Aydoğan: 345 çocuk, 780 de bebek, anneleriyle birlikte cezaevinde
05:28SOL Parti, TKP ve EMEP'ten 'sol ittifak' iddialarına yalanlama
05:05Gölbaşı Barajı'nın yüzde 70'i kurudu
04:43Bakan Ersoy: 11 tane daha Göbeklitepe yerleşim yeri bulduk
03:5150 kuruşa zam geldi: 83 kuruşa üretiliyor
03:29ABD'de yakından takip edilen Rittenhouse davasında beraat kararı çıktı
03:23Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı
03:15Biden, rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolü için gittiği hastaneden ayrıldı
02:50Bulgaristan'da seçim: 'Türk yolcu otobüsleri sınır kapısında saatlerce bekletildi' iddiası
02:33Bakan Pakdemirli: Türkiye'nin gıda stokları yeterli
02:14Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
01:33AB: Aliyev ve Paşinyan aralıkta Brüksel’de görüşmeyi kabul etti
01:29Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
01:17Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti
01:09Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
00:48Güney Kore, Rusya’nın uzaydaki testinden rahatsız oldu
00:43Bloomberg: Rusya'nın ABD'ye dizel yakıtı ihracatı artıyor