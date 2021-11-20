Japonya Savunma Bakanlığı: Çin'e ait donanma gemisi Japon ulusal kara suları yakınlarında seyretti

© AP Photo / Xinhua Pekinli yetkililer üssü resmi olarak 'lojistik tesis' olarak adlandırsa da, burası Çin'in yurtdışındaki ilk askeri üssü olma özelliği taşıyor. İnşasına geçen yıl başlanan üssün özellikle Yemen ve Somali'deki barış koruma ve insani görevlerde yer alan donanma gemilerinin yeniden ikmalinde kullanılacağı belirtiliyor. Cibuti'de Çin'in yanısıra ABD, Japonya ve Fransa'ya ait askeri üsler de bulunuyor.