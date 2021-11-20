Kemal Kılıçdaroğlu gıda sektörü temsilcileriyle buluştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:Hiç kimse unutmasın, aç bebeklerin vebali ağırdır. Son hamleleri ile Türk Lirasının değerini hiç etmeye devam ediyorlar. Dolar 10 liranın üstüne çıktı. Biz saraydan artık sadece durmasını istiyoruz. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kara Kışla Mücadele Hareketi kapsamında gıda sektörü paydaşları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 10 temel gıdaya zam getirilmemesi çağrısı yaptı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Hiç kimse unutmasın, aç bebeklerin vebali ağırdır. Son hamleleri ile Türk Lirasının değerini hiç etmeye devam ediyorlar. Dolar 10 liranın üstüne çıktı. Biz saraydan artık sadece durmasını istiyoruz.
Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor.