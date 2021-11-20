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https://tr.sputniknews.com/20211120/mavi-marmara-gemisi-icradan-satisa-cikarildi-gemide-saldiriya-dair-izler-mevcuttur-1050986071.html
Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıkarıldı: 'Gemide saldırıya dair izler mevcuttur'
Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıkarıldı: 'Gemide saldırıya dair izler mevcuttur'
Eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya konulduğu duyuruldu 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T12:21+0300
2021-11-20T12:21+0300
türkiye
mavi marmara
ilan
açık artırma
satış
icra
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Filistin'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem 'Mavi Marmara' ismindeki gemi, 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce satışa çıkarıldı. Gemi, ağustos ayında da Somali'de korsanların hedefi olmuştu. Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunan gemiyi, Türkiye'ye getirme masrafının ise 320 bin 222 dolar olduğu belirtildi.Anadolu 3. İcra Dairesi'nce yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya konulduğu duyuruldu. Geminin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtildi. Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedildi.Füzeyle saldırıya uğradığı belirtildiİlanda "Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırı sona ermiştir. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcuttur. Geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.Türkiye'ye getirme masrafı 320 bin dolarİlanda geminin Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi. 'Anatolian' isimli yük gemisinin ilk ihalesi önümüzdeki günlerde Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak.Ne olmuştu?İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve Filistin'e insanı yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra 'Anatolian' ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti.
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mavi marmara, ilan, açık artırma, satış, icra

Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıkarıldı: 'Gemide saldırıya dair izler mevcuttur'

12:21 20.11.2021
© AAMavi Marmara
Mavi Marmara - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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Eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya konulduğu duyuruldu
Filistin'e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem 'Mavi Marmara' ismindeki gemi, 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3'üncü İcra Dairesi'nce satışa çıkarıldı. Gemi, ağustos ayında da Somali'de korsanların hedefi olmuştu. Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunan gemiyi, Türkiye'ye getirme masrafının ise 320 bin 222 dolar olduğu belirtildi.
Anadolu 3. İcra Dairesi'nce yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı 'Mavi Marmara' olan 'Anatolian' isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya konulduğu duyuruldu. Geminin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtildi. Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedildi.

Füzeyle saldırıya uğradığı belirtildi

İlanda "Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırı sona ermiştir. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcuttur. Geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'ye getirme masrafı 320 bin dolar

İlanda geminin Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi. 'Anatolian' isimli yük gemisinin ilk ihalesi önümüzdeki günlerde Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak.

Ne olmuştu?

İnsani Yardım Vakfı'nın organize ettiği ve Filistin'e insanı yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra 'Anatolian' ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti.
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