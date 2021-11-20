https://tr.sputniknews.com/20211120/meteorolojiden-kar-yagisi-uyarisi-1050983497.html

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T09:15+0300

2021-11-20T09:15+0300

2021-11-20T09:15+0300

yaşam

kar yağışı

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

uyarı

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece olması bekleniyor” denildi.

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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, uyarı