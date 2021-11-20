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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T09:15+0300
2021-11-20T09:15+0300
yaşam
kar yağışı
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
uyarı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece olması bekleniyor” denildi.
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kar yağışı, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, uyarı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

09:15 20.11.2021
© İHAMeteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü
Meteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© İHA
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 9, Bitlis’te 8, Hakkari’de 9 ve Muş’ta 11 derece olması bekleniyor” denildi.
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