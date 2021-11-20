https://tr.sputniknews.com/20211120/muslu-kadin-evinin-bir-bolumunu-sokak-kedilerine-ayirdi-1050987845.html

Muşlu kadın evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayırdı

Muşlu kadın evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayırdı

Muş'ta oturan 38 yaşındaki Rabia Tanrıverdi, evinde 8 yıldır 20'ye yakın kedi besliyor. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T14:25+0300

2021-11-20T14:25+0300

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türkiye

kedi

muş

kadın

mama

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Minare Mahallesi'nde yaşayan Tanrıverdi, sahiplendiği sokak hayvanlarının beslenmesinden temizliğine ve sağlık sorunlarına kadar her şeyiyle yakından ilgileniyor.Tanrıverdi'nin sokak hayvanlarını sahiplenmesi çevresinde de takdir topluyor.Evinin bir bölümünü sokak kedilerine ayıran Tanrıverdi, sabah erkenden kalkarak hayvanları doyurduğunu, onları günde 3 öğün beslediğini söyledi.Tanrıverdi, "Peygamber Efendimizin hayvan sevgisini örnek alarak kedilere sahip çıktım ve onları sevdim. 3 yıl çalışarak hiçbir yerden yardım almadan kazandığım parayla onlara baktım. Ancak babamın rahatsızlığı nedeniyle işten ayrılmak zorunda kaldım. Buna rağmen bakmaya devam ediyorum. Ancak mama desteğine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

türkiye

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kedi, muş, kadın, mama