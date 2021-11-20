https://tr.sputniknews.com/20211120/pentagon-abd-ortadogudaki-varligini-artirabilir-1050987711.html

Pentagon: ABD Ortadoğu'daki varlığını artırabilir

Pentagon: ABD Ortadoğu'daki varlığını artırabilir

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD’nin Ortadoğu'daki varlığını artırabileceğini söyledi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T14:22+0300

2021-11-20T14:22+0300

2021-11-20T14:22+0300

dünya

abd

ortadoğu

pentagon

saldırganlık

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Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı’nda konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını sürdüreceğini ve gerektiğinde asker sayısını artıracağını belirtti.Austin, “Bölgede önemli bir güce sahibiz ve onu desteklemeye devam edeceğiz.. Gerekli gördüğümüzde, fazladan güç aktaracağız ve bunu hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.Austin, ABD'nin diplomasiye öncelik verdiğini ve askeri gücü bir destek aracı olarak gördüğüne vurgu yaparak, “Washington, Ortadoğu’da bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlere karşı koyabilecek çok taraflı ortaklıkları derinleştirmede ısrar etmeye devam edecek" diye konuştu.Austin, söz konusu tehditler arasında, koronavirüs salgını, iklim krizi, nükleer silahların yayılmasıyla ilgili sorunları, aşırılık yanlısı grupların faaliyetleri ve İran'ın terörist gruplara desteğini sıraladı.

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abd, ortadoğu, pentagon, saldırganlık