https://tr.sputniknews.com/20211120/polonya-bruzgi-kuznica-sinir-kapisinda-gocmen-kalmadi-1050980438.html

Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı

Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı

Polonya sınır muhafızları, Polonya-Belarus sınırında, Bruzgi-Kuznica sınır kapısı yakınlarında daha önce kamp kuran göçmenlerin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T01:09+0300

2021-11-20T01:09+0300

2021-11-20T01:09+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen

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Polonya sınır muhafızları ile polisin bugün paylaştığı görüntüler, daha önce çok sayıda göçmenin bulunduğu kamp yerinin tamamen boş olduğunu, tek bir çadırın bile kalmadığını gösteriyor.Daha önce başta Irak olmak üzere bazı ülkelerin, Belarus-Polonya sınırındaki vatandaşlarını geri getirmek için seferler başlattığı bildirilmişti.Polonya, demiryolu yük taşımacılığını durduracakBelarus Devlet Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya’dan, Kuznica demiryolu sınır kapısındaki yük taşımacılığını 21 Kasım’dan itibaren durdurma niyetinde olduğu konusunda resmi mektup aldıklarını açıkladı.

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polonya, belarus, göçmen