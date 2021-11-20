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Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211120/polonya-bruzgi-kuznica-sinir-kapisinda-gocmen-kalmadi-1050980438.html
Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
Polonya sınır muhafızları, Polonya-Belarus sınırında, Bruzgi-Kuznica sınır kapısı yakınlarında daha önce kamp kuran göçmenlerin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T01:09+0300
2021-11-20T01:09+0300
2021-11-20T01:09+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen
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Polonya sınır muhafızları ile polisin bugün paylaştığı görüntüler, daha önce çok sayıda göçmenin bulunduğu kamp yerinin tamamen boş olduğunu, tek bir çadırın bile kalmadığını gösteriyor.Daha önce başta Irak olmak üzere bazı ülkelerin, Belarus-Polonya sınırındaki vatandaşlarını geri getirmek için seferler başlattığı bildirilmişti.Polonya, demiryolu yük taşımacılığını durduracakBelarus Devlet Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya’dan, Kuznica demiryolu sınır kapısındaki yük taşımacılığını 21 Kasım’dan itibaren durdurma niyetinde olduğu konusunda resmi mektup aldıklarını açıkladı.
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polonya, belarus, göçmen
Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
Polonya sınır muhafızları, Polonya-Belarus sınırında, Bruzgi-Kuznica sınır kapısı yakınlarında daha önce kamp kuran göçmenlerin bölgeyi terk ettiğini bildirdi.
Polonya sınır muhafızları ile polisin bugün paylaştığı görüntüler, daha önce çok sayıda göçmenin bulunduğu kamp yerinin tamamen boş olduğunu, tek bir çadırın bile kalmadığını gösteriyor.
Daha önce başta Irak olmak üzere bazı ülkelerin, Belarus-Polonya sınırındaki vatandaşlarını geri getirmek için seferler başlattığı bildirilmişti.
Polonya, demiryolu yük taşımacılığını durduracak
Belarus Devlet Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya’dan, Kuznica demiryolu sınır kapısındaki yük taşımacılığını 21 Kasım’dan itibaren durdurma niyetinde olduğu konusunda resmi mektup aldıklarını açıkladı.