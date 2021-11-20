Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211120/polonya-bruzgi-kuznica-sinir-kapisinda-gocmen-kalmadi-1050980438.html
Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
Polonya sınır muhafızları, Polonya-Belarus sınırında, Bruzgi-Kuznica sınır kapısı yakınlarında daha önce kamp kuran göçmenlerin bölgeyi terk ettiğini bildirdi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T01:09+0300
2021-11-20T01:09+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103279/26/1032792669_0:129:3869:2305_1920x0_80_0_0_3707645dc64ae3438b21a9cbb03a499c.jpg
Polonya sınır muhafızları ile polisin bugün paylaştığı görüntüler, daha önce çok sayıda göçmenin bulunduğu kamp yerinin tamamen boş olduğunu, tek bir çadırın bile kalmadığını gösteriyor.Daha önce başta Irak olmak üzere bazı ülkelerin, Belarus-Polonya sınırındaki vatandaşlarını geri getirmek için seferler başlattığı bildirilmişti.Polonya, demiryolu yük taşımacılığını durduracakBelarus Devlet Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya’dan, Kuznica demiryolu sınır kapısındaki yük taşımacılığını 21 Kasım’dan itibaren durdurma niyetinde olduğu konusunda resmi mektup aldıklarını açıkladı.
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103279/26/1032792669_313:0:3556:2432_1920x0_80_0_0_469d5d95517b4629469465b6791eeb39.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, göçmen

Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı

01:09 20.11.2021
© AFP 2021 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AFP 2021 / Bartosz Siedlik
Abone ol
Polonya sınır muhafızları, Polonya-Belarus sınırında, Bruzgi-Kuznica sınır kapısı yakınlarında daha önce kamp kuran göçmenlerin bölgeyi terk ettiğini bildirdi.
Polonya sınır muhafızları ile polisin bugün paylaştığı görüntüler, daha önce çok sayıda göçmenin bulunduğu kamp yerinin tamamen boş olduğunu, tek bir çadırın bile kalmadığını gösteriyor.
Daha önce başta Irak olmak üzere bazı ülkelerin, Belarus-Polonya sınırındaki vatandaşlarını geri getirmek için seferler başlattığı bildirilmişti.

Polonya, demiryolu yük taşımacılığını durduracak

Belarus Devlet Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya’dan, Kuznica demiryolu sınır kapısındaki yük taşımacılığını 21 Kasım’dan itibaren durdurma niyetinde olduğu konusunda resmi mektup aldıklarını açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:33AB: Aliyev ve Paşinyan aralıkta Brüksel’de görüşmeyi kabul etti
01:29Adana'da düğünde silahlı kavga: 2'si çocuk 10 kişi yaralandı
01:17Bakü, 16 Kasım'daki çatışmalarda ölen 3 Ermeni askerin cenazesini Erivan'a teslim etti
01:09Polonya: Bruzgi-Kuznica sınır kapısında göçmen kalmadı
00:48Güney Kore, Rusya’nın uzaydaki testinden rahatsız oldu
00:43Bloomberg: Rusya'nın ABD'ye dizel yakıtı ihracatı artıyor
00:41ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti
00:17Uzmanlardan 6 ay uyarısı: Koronavirüs sonrası kalıcı koku kaybına dikkat
00:17Pendik'te acil serviste doktora saldırı
00:13Resmi Gazete internet sayfasına erişilemiyor
DünHakkari’de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu
DünABD’de yapılan araştırma: Koronavirüs, ölü doğum riskini arttırıyor
Dün'Seri kedi katili' için özel ekip kuruldu
DünProf. Dr. İncecik: İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni trafik
DünIrak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
DünABD'de Cumhuriyetçi vekil, Biden'ın harcama paketini protesto için 8 buçuk saat konuşup rekor kırdı
DünUruguay Milli Takımı'nda 15 yıllık Oscar Tabarez dönemi sona erdi
DünGürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracak
DünUkrayna Savunma Bakanı: ABD'den hava sahamızın korunması için yardım istedim
DünAK Partili Özhaseki: Kılıçdaroğlu'na hakkım helal değil