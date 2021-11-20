https://tr.sputniknews.com/20211120/resmi-gazetede-yayinlandi-8-kisiye-daha-istiklal-madalyasi-verildi-1050983694.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Resmi Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T09:19+0300

2021-11-20T09:19+0300

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türkiye

resmi gazete

madalya

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Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.10 bin İstiklal Madalyası var1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.

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resmi gazete, madalya