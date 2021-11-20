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Resmi Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
Resmi Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
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Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.10 bin İstiklal Madalyası var1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.
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resmi gazete, madalya

Resmi Gazete'de yayınlandı: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

09:19 20.11.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu.
Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 bin İstiklal Madalyası var

1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.
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