https://tr.sputniknews.com/20211120/resmi-gazetede-yayinlandi-cumhurbaskani-erdogan-4-universiteye-rektor-atadi-1050980997.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T02:14+0300

2021-11-20T02:14+0300

2021-11-20T02:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

resmi gazete

rektör

atama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103358/59/1033585952_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_50d299749eae6bc9c0f43f8c34d84170.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, resmi gazete, rektör, atama