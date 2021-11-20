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Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T02:14+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
resmi gazete
rektör
atama
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, resmi gazete, rektör, atama

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

02:14 20.11.2021
© AAErdoğan, imza
Erdoğan, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.
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