https://tr.sputniknews.com/20211120/rus-disisleri-polonya-irakta-bir-bolge-isgal-etmisti-1050992098.html
Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak’ın uzun yıllar boyunca Polonyalı askerlerin işgali yüzünden acı çektiğini belirtti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:26+0300
2021-11-20T18:26+0300
2021-11-20T18:26+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
göçmen krizi
irak savaşı
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Radio Rossii’ye konuşan Zaharova, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini değerlendirdi.Irak’ın uzun yıllar boyunca işgal yüzünden acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, Polonya’nın, Irak’ı işgal eden ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, “Kaç Polonyalı asker vardı? İki bin küsur. Polonya, bir şehrin semtini, hatta bir şehri değil, ülkenin bir bölgesini, bir ilini kontrol ediyordu. Onlar, bu bölgedeki düzenden sorumluydu. Yani işgalcilerdi. Ama şimdi bunu kabul etmiyorlar” ifadesini kullandı.Daha önce Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin yarısından fazlasının uluslararası koruma istediğini, aralarından 650’sinin Irak vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirdaki-gocmenlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullandi-1050871051.html
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rusya, polonya, göçmen krizi, irak savaşı
Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak’ın uzun yıllar boyunca Polonyalı askerlerin işgali yüzünden acı çektiğini belirtti.
Radio Rossii’ye konuşan Zaharova, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini değerlendirdi.
Irak’ın uzun yıllar boyunca işgal yüzünden acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, Polonya’nın, Irak’ı işgal eden ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, “Kaç Polonyalı asker vardı? İki bin küsur. Polonya, bir şehrin semtini, hatta bir şehri değil, ülkenin bir bölgesini, bir ilini kontrol ediyordu. Onlar, bu bölgedeki düzenden sorumluydu. Yani işgalcilerdi. Ama şimdi bunu kabul etmiyorlar” ifadesini kullandı.
Daha önce Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin yarısından fazlasının uluslararası koruma istediğini, aralarından 650’sinin Irak vatandaşı olduğunu açıklamıştı.