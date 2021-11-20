Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211120/rus-disisleri-polonya-irakta-bir-bolge-isgal-etmisti-1050992098.html
Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak’ın uzun yıllar boyunca Polonyalı askerlerin işgali yüzünden acı çektiğini belirtti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:26+0300
2021-11-20T18:26+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
polonya
göçmen krizi
irak savaşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050594789_0:0:2050:1154_1920x0_80_0_0_bd662f325522deebfb98316e69ee8783.jpg
Radio Rossii’ye konuşan Zaharova, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini değerlendirdi.Irak’ın uzun yıllar boyunca işgal yüzünden acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, Polonya’nın, Irak’ı işgal eden ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, “Kaç Polonyalı asker vardı? İki bin küsur. Polonya, bir şehrin semtini, hatta bir şehri değil, ülkenin bir bölgesini, bir ilini kontrol ediyordu. Onlar, bu bölgedeki düzenden sorumluydu. Yani işgalcilerdi. Ama şimdi bunu kabul etmiyorlar” ifadesini kullandı.Daha önce Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin yarısından fazlasının uluslararası koruma istediğini, aralarından 650’sinin Irak vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/belarus-polonya-sinirdaki-gocmenlere-karsi-zehirli-kimyasallar-kullandi-1050871051.html
rusya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050594789_222:0:2050:1371_1920x0_80_0_0_16fec7958049c67ed907294f7c552adb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, polonya, göçmen krizi, irak savaşı

Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti

18:26 20.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEPolonyalı askerler Irak'ta
Polonyalı askerler Irak'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak’ın uzun yıllar boyunca Polonyalı askerlerin işgali yüzünden acı çektiğini belirtti.
Radio Rossii’ye konuşan Zaharova, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini değerlendirdi.
Irak’ın uzun yıllar boyunca işgal yüzünden acı çektiğini söyleyen Rus diplomat, Polonya’nın, Irak’ı işgal eden ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, “Kaç Polonyalı asker vardı? İki bin küsur. Polonya, bir şehrin semtini, hatta bir şehri değil, ülkenin bir bölgesini, bir ilini kontrol ediyordu. Onlar, bu bölgedeki düzenden sorumluydu. Yani işgalcilerdi. Ama şimdi bunu kabul etmiyorlar” ifadesini kullandı.
Daha önce Polonya Sınır Muhafız Servisi Sözcüsü Anna Michalska, gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin yarısından fazlasının uluslararası koruma istediğini, aralarından 650’sinin Irak vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
Belarus-Polonya sınırındaki durum - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Belarus: Polonya sınırdaki göçmenlere karşı zehirli kimyasallar kullandı
16 Kasım, 22:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:19Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 347 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi
19:16AYM Başkanı Arslan: Adalet bir söylem meselesi değil eylem meselesidir
19:12Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem veriyoruz
18:47ABD'de salgından ölenlerin sayısı 770 bini geçti
18:44Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı
18:36ABD istihbaratı: Çin, BAE’de gizli askeri tesis inşa ediyor
18:32Libya açıklarında en az 75 göçmen boğularak öldü
18:32Stoltenberg’den ABD’nin nükleer silahını Doğu Avrupa’ya yerleştirme tehdidi
18:26Rus Dışişleri: Polonya Irak’ta bir bölge işgal etmişti
18:20Tesla uygulamasında erişim sorunu: Sürücüler araçlarına binemedi
18:16Bakan Koca duyurdu: 2 doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
18:022.5 yaşındaki Müslüme Yağal son yolculuğuna uğurlandı
18:01İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Resmi Gazete özrü: Bakan öngörüm gerçekleşmedi
17:47Ümit Özdağ: Suriyelilerin dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz
17:47WSJ: Putin, Batı'yı kendi kurallarına göre davranmaya zorlamayı başardı
17:35SSB Başkanı Demir: KÖK Programı Türkiye'nin çıtasını yükseltecek
17:21Ticaret Bakanlığı'ndan ithal otomobil genelgesi
17:15Kemal Kılıçdaroğlu gıda sektörü temsilcileriyle buluştu
17:12Bilal Erdoğan, eğitime ve insan sevgisine dair açıklamalardı bulundu, kapitalizmi eleştirdi
17:09Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi