https://tr.sputniknews.com/20211120/rusyada-37-bin-120-yeni-kovid-19-vakasi-tespit-edildi-1050985945.html

Rusya’da 37 bin 120 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da 37 bin 120 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 37 bin 120 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T12:18+0300

2021-11-20T12:18+0300

2021-11-20T12:19+0300

rusya

rusya’da koronavirüs salgını

vaka sayısı

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte tespit edilen 37 bin 120 yeni vaka ile birlikte ülkede toplam vaka sayısının 9 milyon 294 bin 188’e ulaştığı belirtildi.Son 24 saat içinde bin 254 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 262 bin 843’e yükseldiği kaydedildi.Gün içinde 36 bin 172 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 992 bin 426 oldu.Başkent Moskova (3 bin 239) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 637) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 885) üçüncü sırada yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-koronaviruse-yakalananlarin-yuzde-98i-asisiz-1048740086.html

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rusya, rusya’da koronavirüs salgını, vaka sayısı