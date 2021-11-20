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Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti
Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti
Otoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan adam, sonrasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T23:31+0300
2021-11-20T23:31+0300
türkiye
evlilik
evlilik teklifi
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Olay yerinin bilinmediği bir otoyolda meydana gelen olayda, Ankara plakalı aracın sürücüsü, eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davrandı. Bir araçtan inen ‘saldırganlar’, adamın üzerine yürüyerek silah çekti. Sonrasında saldırıya uğramış gibi davranan adam, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Saldırır gibi yapan şahıslar konfeti patlattı. Evlilik teklifi alan kadın şoka uğradı.Olayın yaşandığı anı videoya çeken kişinin videoyu yayınlamasının ardından, izleyenler tarafından bu durum tepkiyle karşılandı.
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evlilik, evlilik teklifi

Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti

23:31 20.11.2021
© İHAOtoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan adam, sonrasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti.
Otoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan adam, sonrasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© İHA
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Otoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan adam, sonrasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti.
Olay yerinin bilinmediği bir otoyolda meydana gelen olayda, Ankara plakalı aracın sürücüsü, eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davrandı. Bir araçtan inen ‘saldırganlar’, adamın üzerine yürüyerek silah çekti. Sonrasında saldırıya uğramış gibi davranan adam, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Saldırır gibi yapan şahıslar konfeti patlattı. Evlilik teklifi alan kadın şoka uğradı.
Olayın yaşandığı anı videoya çeken kişinin videoyu yayınlamasının ardından, izleyenler tarafından bu durum tepkiyle karşılandı.
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