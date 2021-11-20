https://tr.sputniknews.com/20211120/saldiriya-ugramis-gibi-yapip-evlilik-teklifi-etti-1050995706.html

Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti

Saldırıya uğramış gibi yapıp evlilik teklifi etti

Otoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan adam, sonrasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T23:31+0300

2021-11-20T23:31+0300

2021-11-20T23:31+0300

türkiye

evlilik

evlilik teklifi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050995677_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_3a7c23ccfdd25d2824b925cae85da6cc.jpg

Olay yerinin bilinmediği bir otoyolda meydana gelen olayda, Ankara plakalı aracın sürücüsü, eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davrandı. Bir araçtan inen ‘saldırganlar’, adamın üzerine yürüyerek silah çekti. Sonrasında saldırıya uğramış gibi davranan adam, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Saldırır gibi yapan şahıslar konfeti patlattı. Evlilik teklifi alan kadın şoka uğradı.Olayın yaşandığı anı videoya çeken kişinin videoyu yayınlamasının ardından, izleyenler tarafından bu durum tepkiyle karşılandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evlilik, evlilik teklifi