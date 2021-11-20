https://tr.sputniknews.com/20211120/sergen-yalcin-bircok-hamle-yapiyoruz-oyunu-kurtarmak-adina-maalesef-hicbir-sey-tutmuyor-1050996112.html

Sergen Yalçın: Birçok hamle yapıyoruz oyunu kurtarmak adına maalesef hiçbir şey tutmuyor

Sergen Yalçın: Birçok hamle yapıyoruz oyunu kurtarmak adına maalesef hiçbir şey tutmuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, deplasmandaki 2-0’lık Alanyaspor mağlubiyetine ilişkin, “Bu akşam dibe vurduk. 2 senedir bu kadar çaresizce kenarda... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T23:55+0300

2021-11-20T23:55+0300

2021-11-20T23:55+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

alanyaspor

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Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 2 yıldır ilk defa yedek kulübesinde bu kadar çaresiz kaldığını söyledi. Son oynanan müsabakalar sonrası sürekli aynı şeyleri söylemenin zor olduğunu dile getiren Yalçın, sezon başında hedeflerinin olduğunu ancak buna çok ulaşamadıklarını vurguladı.Beklentinin altında gerçekleşen performansın kendisini çok üzdüğünü belirten Yalçın, “Camiamızdan ve taraftarımızdan oynadığımız oyun, istek ve arzudan dolayı özür diliyoruz. 11 oyuncuyla başlıyoruz, 15-16 oyuncuyla bitiriyoruz. Kenardan birçok hamle yapıyoruz ama maalesef hiçbir şey tutmuyor” dedi.'Dibe vurduk'“Bugün oyun olarak dibe vurduk” diyen Yalçın, beklentinin çok altında kaldıklarını ve bu yüzden üzgün olduklarını söyledi. Yalçın şunları söyledi:'Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum”Özeleştirilerini sürdüren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

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sergen yalçın, beşiktaş, alanyaspor