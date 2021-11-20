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SOL Parti, TKP ve EMEP'ten 'sol ittifak' iddialarına yalanlama
SOL Parti, TKP ve EMEP'ten 'sol ittifak' iddialarına yalanlama
Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Emek Partisi (EMEP), bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Cumhur ve Millet'e alternatif HDP, TİP ve Sol Parti... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T05:28+0300
2021-11-20T05:28+0300
politika
türkiye
sol parti
emek partisi (emep)
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EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur" derken, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz de SOL Parti'nin bir üçüncü ittifak çalışması içinde olduğunu Cumhuriyet gazetesindeki bir haberden öğrendik" ifadelerini kullandı.TKP de resmi internet sitesinden konu hakkında bir açıklama yayımladı ve "Bu haber gerçek dışıdır" dedi.
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türkiye, sol parti, emek partisi (emep), türkiye komünist partisi (tkp)

SOL Parti, TKP ve EMEP'ten 'sol ittifak' iddialarına yalanlama

05:28 20.11.2021
© TKPTürkiye Komünist Partisi (TKP)
Türkiye Komünist Partisi (TKP) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© TKP
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Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Emek Partisi (EMEP), bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Cumhur ve Millet'e alternatif HDP, TİP ve Sol Parti, ‘sol ittifak' kuruyor" başlıklı haberi yalanladı. Haberde EMEP ve TKP'nin, kurulacak bir 'sol ittifaka' katılacağı iddia ediliyordu.
EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur" derken, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz de SOL Parti'nin bir üçüncü ittifak çalışması içinde olduğunu Cumhuriyet gazetesindeki bir haberden öğrendik" ifadelerini kullandı.
TKP de resmi internet sitesinden konu hakkında bir açıklama yayımladı ve "Bu haber gerçek dışıdır" dedi.
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