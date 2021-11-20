https://tr.sputniknews.com/20211120/sol-parti-tkp-ve-emepten-sol-ittifak-iddialarina-yalanlama-1050982585.html

SOL Parti, TKP ve EMEP'ten 'sol ittifak' iddialarına yalanlama

SOL Parti, TKP ve EMEP'ten 'sol ittifak' iddialarına yalanlama

Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Emek Partisi (EMEP), bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Cumhur ve Millet'e alternatif HDP, TİP ve Sol Parti... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T05:28+0300

2021-11-20T05:28+0300

2021-11-20T05:28+0300

politika

türkiye

sol parti

emek partisi (emep)

türkiye komünist partisi (tkp)

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EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur" derken, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise BirGün gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz de SOL Parti'nin bir üçüncü ittifak çalışması içinde olduğunu Cumhuriyet gazetesindeki bir haberden öğrendik" ifadelerini kullandı.TKP de resmi internet sitesinden konu hakkında bir açıklama yayımladı ve "Bu haber gerçek dışıdır" dedi.

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türkiye, sol parti, emek partisi (emep), türkiye komünist partisi (tkp)