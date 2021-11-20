https://tr.sputniknews.com/20211120/stoltenbergden-abdnin-nukleer-silahini-dogu-avrupaya-yerlestirme-tehdidi-1050992248.html

Stoltenberg’den ABD’nin nükleer silahını Doğu Avrupa’ya yerleştirme tehdidi

Stoltenberg’den ABD’nin nükleer silahını Doğu Avrupa’ya yerleştirme tehdidi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’nın ABD füzelerini kendi topraklarına yerleştirmeyi reddetmesi durumunda bu füzelerin Doğu Avrupa’ya... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T18:32+0300

2021-11-20T18:32+0300

2021-11-20T18:32+0300

savunma

rusya

doğu avrupa

almanya

nato

jens stoltenberg

karadeniz

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Stoltenberg, Alman Atlantik Derneği ve Almanya Güvenlik Politikası Akademisi’nin girişimiyle düzenlenen NATO Talk 2021 konferansı kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Stoltenberg, Almanya’nın ABD menşeili nükleer silahtan vazgeçme olasılığıyla ilgili şu yorumda bulundu: “Almanya, topraklarında silah olup olmayacağına karar verme hakkına sahip, ama bunun alternatifi, nükleer silahın Almanya’nın doğusunda kalanlar dahil Avrupa’nın diğer ülkelerine yerleştirilmesi”Daha önce NATO güçlerinin Doğu Avrupa ülkelerinde ve Karadeniz’deki varlığının savunma amaçlı olduğunu öne süren Stoltenberg, bu varlığın Rusya için tehdit olmadığını savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-savunma-bakanligi-nato-ucaklarinin-karadeniz-uzerindeki-faaliyetlerinde-artis-goruluyor-1050674565.html

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doğu avrupa

almanya

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rusya, doğu avrupa, almanya, nato, jens stoltenberg, karadeniz