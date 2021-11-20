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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi
Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T17:09+0300
2021-11-20T17:09+0300
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Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, 17 Kasım’daki gösterilerde baş ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Adem’in bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, “25 Ekim’den bu yana teyit edilen ölü sayısı 40’a ulaştı” ifadeleri kullanıldı.Sivil yönetim taraftarları protestolara başlamıştıSudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ekimde Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticileri görevden almış, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.Burhan, yayımladığı kararnameyle feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konsey'in başkanlığına kendisini getirmişti.Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları sokağa inerek protestolara başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/sudanda-guvenlik-guclerinin-mudahale-ettigi-gosterilerde-10-kisi-hayatini-kaybetti-1050907298.html
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sudan, protesto, ohal, abdullah hamduk

Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 40’a yükseldi

17:09 20.11.2021
© AA / Mahmoud HjajSudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.
Sudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA / Mahmoud Hjaj
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Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 40 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, 17 Kasım’daki gösterilerde baş ve bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Adem’in bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, “25 Ekim’den bu yana teyit edilen ölü sayısı 40’a ulaştı” ifadeleri kullanıldı.
Sivil yönetim taraftarları protestolara başlamıştı
Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ekimde Başbakan Abdullah Hamduk ve sivil yöneticileri görevden almış, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Burhan, yayımladığı kararnameyle feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, 14 üyeli Konsey'in başkanlığına kendisini getirmişti.
Ordunun yönetime müdahalesine karşı çıkan sivil yönetim taraftarları sokağa inerek protestolara başlamıştı.
Sudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
DÜNYA
Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
17 Kasım, 21:20
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