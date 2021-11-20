https://tr.sputniknews.com/20211120/tesla-uygulamasinda-erisim-sorunu-suruculer-araclarina-binemedi-1050991982.html

Tesla uygulamasında erişim sorunu: Sürücüler araçlarına binemedi

Tesla uygulamasında erişim sorunu: Sürücüler araçlarına binemedi

Tesla sürücüleri, otomobillerinin kilidini açmaya ve çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında yaşanan kesinti nedeniyle araçlarını kullanamadılar. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T18:20+0300

2021-11-20T18:20+0300

2021-11-20T18:21+0300

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Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi.Sözcü'de yer alan habere göre Tesla kullanıcıları, otomobillerinin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşadıklarını bildirdiler. Araçlarını kullanamayan ve yolda kalan yaklaşık 500 kullanıcı, Tesla’ya şikayette bulundu.Tesla CEO’su Elon Musk, kullanıcılardan özür dileyerek problemin bir daha yaşanmaması için önlemler alacaklarını ifade etti: “Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız”

https://tr.sputniknews.com/20211116/elon-muskin-tesla-hissesi-satislarinda-yolun-sonu-gozukmuyor-1050859816.html

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elon musk, tesla, tesla araba