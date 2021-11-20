The Times: İngiltere, Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulamayı düşünüyor

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulamayı düşündüğünü aktardı.Gazete, Londra’nın Pekin Kış Olimpiyatlarına, Çin'in insan hakları ihlalleri ne ilişkin iddiaları nedeniyle boykot uygulamayı düşündüğünü, İngiliz hükümetinde konuya ilişkin ‘ileriye yönelik eylemler’ hakkında aktif tartışmalar yürütüldüğünü ve Dışişleri Bakanı Liz Truss’un da boykotu desteklediğini ileri sürdü.Daha önce Washington Post gazetesi, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden ya da hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
İngiltere’nin Çin'in 'insan hakları ihlalleri' iddiaları nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayabileceği bildirildi.
The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pekin Kış Olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulamayı düşündüğünü aktardı.
Gazete, Londra’nın Pekin Kış Olimpiyatlarına, Çin'in insan hakları ihlalleri ne ilişkin iddiaları nedeniyle boykot uygulamayı düşündüğünü, İngiliz hükümetinde konuya ilişkin ‘ileriye yönelik eylemler’ hakkında aktif tartışmalar yürütüldüğünü ve Dışişleri Bakanı Liz Truss’un da boykotu desteklediğini ileri sürdü.
Daha önce Washington Post gazetesi, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı ve 16 Kasım'da yayımladığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden ya da hükümet yetkililerinin Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmayarak insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'e diplomatik boykot uygulamayı planladığını öne sürmüştü.
Söz konusu kararın henüz resmileşmediğini aktaran kaynaklar, Biden'ın bu ay sonundan önce kararı onaylamasını beklediklerini belirtmişti.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.