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https://tr.sputniknews.com/20211120/tokatta-4-buyuklugunde-deprem-1050984404.html
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T10:33+0300
2021-11-20T10:33+0300
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türkiye
afad
tokat
deprem
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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afad, tokat, deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 10.02'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.