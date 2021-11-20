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https://tr.sputniknews.com/20211120/tsk-7-ayda-831-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1050984817.html
TSK: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
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operasyon
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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TSK'nın açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.
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pkk, operasyon, türk silahlı kuvvetleri (tsk)

TSK: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi

11:02 20.11.2021 (güncellendi: 11:19 20.11.2021)
© AA / Emin Sansar TSK, ÖSO ile Afrin'e Azez'den operasyon başlattı.
TSK, ÖSO ile Afrin'e Azez'den operasyon başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© AA / Emin Sansar
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.
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