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https://tr.sputniknews.com/20211120/tsk-7-ayda-831-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1050984817.html
TSK: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T11:02+0300
2021-11-20T11:02+0300
2021-11-20T11:19+0300
türkiye
pkk
operasyon
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
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TSK'nın açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.
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pkk, operasyon, türk silahlı kuvvetleri (tsk)
TSK: 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi
11:02 20.11.2021 (güncellendi: 11:19 20.11.2021)
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın açıklamasına göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.