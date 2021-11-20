https://tr.sputniknews.com/20211120/umit-ozdag-suriyelilerin-donmesi-icin-topladigimiz-10-milyon-imzayi-tbmmye-teslim-edecegiz-1050991492.html

Ümit Özdağ: Suriyelilerin dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz

Ümit Özdağ: Suriyelilerin dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceğiz"... 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T17:47+0300

2021-11-20T17:47+0300

2021-11-20T17:47+0300

ümit özdağ

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve bir dizi ziyaret için Sivas'a geldi. Özdağ, parti binasının açılışı öncesi kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, partilerinin, sığınmacıların Türkiye’den gönderilmesi için başlattığı 10 milyon imza kampanyası için destek istedi. Burada esnafın 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde hangi ittifakı destekleyeceklerini sorması üzerine Özdağ, "Biz iki ittifaka da eşit durumdayız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona o zaman karar vereceğiz" dedi.‘Siz alın siz besleyin, diyeceğiz'Ümit Özdağ, ardından parti binasının açılışına geçti. Sığınmacılar konusunda yaptıkları çalışmaları tüm engellemelere rağmen ısrarla sürdürdüklerini belirten Özdağ, şöyle konuştu:Zafer Partisi için 2023 seçim kampanyasının başladığını belirten Ümit Özdağ, 2023'e kadar büyük gayretle çalışacaklarını vurguladı.Konuşmanın ardından Zafer Partisi Sivas İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

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ümit özdağ, zafer partisi