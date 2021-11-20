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Uzmanlardan 6 ay uyarısı: Koronavirüs sonrası kalıcı koku kaybına dikkat
Uzmanlardan 6 ay uyarısı: Koronavirüs sonrası kalıcı koku kaybına dikkat
ABD'de yapılan yeni bir çalışma ülkedeki yaklaşık 1.6 milyon insanın Kovid-19 nedeniyle koku kaybı (anosmi) yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlar, 6 aydan sonra... 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T00:17+0300
2021-11-20T00:18+0300
koronavirüs
abd
koku
araştırma
koronavirüs
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Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de Kovid-19 geçiren yaklaşık 1.6 milyon kişi 6 aydan daha uzun bir süredir koku kaybı yaşıyor.Anosmi olarak da bilinen koku kaybı, Kovid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor.Bununla birlikte, anosminin hafif vakalarda da yaygın olmasına rağmen Kovid-19'un açık bir belirtisi olarak çıkması biraz zaman alıyor. Çoğu zaman, koku kaybına, iki duyu birbirine yakından bağlı olduğu için tat kaybı da ekleniyor.Çalışmalar, her Kovid-19 hastasının, yüzde 30'u ile yüzde 80 oranında bir miktar koku kaybı yaşadığını gösteriyor. Fakat, bilim insanları muhtemelen enfeksiyonun koku alma sinirinin kendisine değil, onu destekleyen hücrelere zarar verme eğiliminde olması nedeniyle, çoğunun (yani yüzde 90'ın üzerindeki hastanın) koklama duyularını iki hafta gibi kısa bir sürede geri kazandığını söylüyor.Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 48.5 milyon insanın Kovid-19'a yakalandığı ABD'de, uzun süreli koku kaybı vakaları daha sık yaşanıyor.JAMA Kulak Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi dergisinde yayımlanan çalışma, ABD’deki Covid-19 sonrası uzun süreli ortaya çıkan semptomların anosmiyle olan ilişkisine yönelik yapılan ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar, kliniklerinde bu tip hasta şikayetleri artınca konuyu ayrıntılı olarak inceledi.Washington Üniversitesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olan çalışmanın yazarı Jay Piccirillo, "Son birkaç ayda meslektaşlarım ve ben, koku alma bozukluğu nedeniyle hastanelere başvuran hasta sayısında fazlasıyla artış kaydettik” dedi.Ardından, Piccirillo ve ekibi, Kovid-19 sonrası anosmi geliştirme ve kronik anosmi olasılığını ele aldıkları çok sayıda vakayı inceledi.Bilim insanları, Ağustos 2021 itibariyle 700 bin ile 1,6 milyon ABD'linin Covid-19 geçirdikten sonra koku kaybı yaşadığını ortaya çıkardı. Bu rakamlara, kronik koku kaybı yaşayanların da dahil olduğu, ancak belirli bir sayının mevcut olmadığı aktarıldı.
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abd, koku, araştırma, koronavirüs

Uzmanlardan 6 ay uyarısı: Koronavirüs sonrası kalıcı koku kaybına dikkat

00:17 20.11.2021 (güncellendi: 00:18 20.11.2021)
© REUTERS / Christian MangAlmanya - koronavirüs
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
© REUTERS / Christian Mang
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ABD'de yapılan yeni bir çalışma ülkedeki yaklaşık 1.6 milyon insanın Kovid-19 nedeniyle koku kaybı (anosmi) yaşadığını ortaya koydu. Uzmanlar, 6 aydan sonra geri gelmeyen koku kayıplarının kalıcı olabileceği konusunda uyarıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de Kovid-19 geçiren yaklaşık 1.6 milyon kişi 6 aydan daha uzun bir süredir koku kaybı yaşıyor.
Anosmi olarak da bilinen koku kaybı, Kovid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonları da dahil olmak üzere farklı nedenlerden kaynaklanabiliyor.
Bununla birlikte, anosminin hafif vakalarda da yaygın olmasına rağmen Kovid-19'un açık bir belirtisi olarak çıkması biraz zaman alıyor. Çoğu zaman, koku kaybına, iki duyu birbirine yakından bağlı olduğu için tat kaybı da ekleniyor.
Çalışmalar, her Kovid-19 hastasının, yüzde 30'u ile yüzde 80 oranında bir miktar koku kaybı yaşadığını gösteriyor. Fakat, bilim insanları muhtemelen enfeksiyonun koku alma sinirinin kendisine değil, onu destekleyen hücrelere zarar verme eğiliminde olması nedeniyle, çoğunun (yani yüzde 90'ın üzerindeki hastanın) koklama duyularını iki hafta gibi kısa bir sürede geri kazandığını söylüyor.
Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 48.5 milyon insanın Kovid-19'a yakalandığı ABD'de, uzun süreli koku kaybı vakaları daha sık yaşanıyor.
JAMA Kulak Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi dergisinde yayımlanan çalışma, ABD’deki Covid-19 sonrası uzun süreli ortaya çıkan semptomların anosmiyle olan ilişkisine yönelik yapılan ilk çalışma olarak kayıtlara geçti. Araştırmacılar, kliniklerinde bu tip hasta şikayetleri artınca konuyu ayrıntılı olarak inceledi.

Washington Üniversitesi'nde kulak burun boğaz uzmanı olan çalışmanın yazarı Jay Piccirillo, "Son birkaç ayda meslektaşlarım ve ben, koku alma bozukluğu nedeniyle hastanelere başvuran hasta sayısında fazlasıyla artış kaydettik” dedi.

Ardından, Piccirillo ve ekibi, Kovid-19 sonrası anosmi geliştirme ve kronik anosmi olasılığını ele aldıkları çok sayıda vakayı inceledi.
Bilim insanları, Ağustos 2021 itibariyle 700 bin ile 1,6 milyon ABD'linin Covid-19 geçirdikten sonra koku kaybı yaşadığını ortaya çıkardı. Bu rakamlara, kronik koku kaybı yaşayanların da dahil olduğu, ancak belirli bir sayının mevcut olmadığı aktarıldı.
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