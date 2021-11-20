Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211120/yuvacik-barajinda-su-seviyesi-azaldi-kopru-ortaya-cikti-1050992627.html
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 35'e düşmesiyle baraj havzasındaki köprü ortaya çıktı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-20T18:44+0300
2021-11-20T18:44+0300
2021-11-20T18:44+0300
türkiye
kocaeli
köprü
yuvacık barajı
su seviyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050992602_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_79667f6023b2664ad0c0f72e416772b6.jpg
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda yeterli yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle birlikte köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.Baraj gölü içinde suyun tükendiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu görüldü.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 940 metreküp su bulunuyor.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050992602_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_1d5b915a869b8aac0c69d08c9c4ad6cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, köprü, yuvacık barajı, su seviyesi
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 35'e düşmesiyle baraj havzasındaki köprü ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda yeterli yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi.
Azalan su seviyesiyle birlikte köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.
Baraj gölü içinde suyun tükendiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu görüldü.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 940 metreküp su bulunuyor.