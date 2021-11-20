https://tr.sputniknews.com/20211120/yuvacik-barajinda-su-seviyesi-azaldi-kopru-ortaya-cikti-1050992627.html

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi azaldı, köprü ortaya çıktı

Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nda, su seviyesinin yüzde 35'e düşmesiyle baraj havzasındaki köprü ortaya çıktı. 20.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-20T18:44+0300

2021-11-20T18:44+0300

2021-11-20T18:44+0300

türkiye

kocaeli

köprü

yuvacık barajı

su seviyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050992602_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_79667f6023b2664ad0c0f72e416772b6.jpg

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda yeterli yağışların olmaması nedeniyle su seviyesi, yüzde 35 seviyesine kadar geriledi. Azalan su seviyesiyle birlikte köyleri birbirine bağlayan ve barajın yapılmasıyla sular altında kalan köprülerden biri gün yüzüne çıktı.Baraj gölü içinde suyun tükendiği bazı noktalarda çatlaklar oluştuğu görüldü.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, 51 milyon metreküp kapasiteli barajda şu anda 17 milyon 940 metreküp su bulunuyor.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, köprü, yuvacık barajı, su seviyesi