Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir i yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir işyerine düzenlediği operasyonda 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir i yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.