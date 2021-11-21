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https://tr.sputniknews.com/20211121/2-bin-800-litre-kacak-akaryakit-ele-gecirildi-1051001756.html
2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir işyerine düzenlediği operasyonda 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir i yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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van, akaryakıt, kaçak

2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

11:43 21.11.2021
© DHAkaçak akaryakıt
kaçak akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© DHA
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Van'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın bir işyerine düzenlediği operasyonda 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinde bir i yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, 44 jelikan içerinde 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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