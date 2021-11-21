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https://tr.sputniknews.com/20211121/2021in-en-iyi-peyniri-belli-oldu-1051003776.html
2021’in ‘en iyi peyniri’ belli oldu
2021’in ‘en iyi peyniri’ belli oldu
İspanya'dan yumuşak bir keçi peyniri, düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde 'en iyi peynir' ödülünü kazandı. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T13:01+0300
2021-11-21T13:02+0300
yaşam
fransa
ispanya
ödül
peynir
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NTV’nin aktardığına göre, dünyanın en güzel peynirinin seçildiği yarışmada, İspanya’dan yumuşak bir keçi peyniri ‘en iyi peynir’ ödülünü kazandı.Beş kıtada 40’tan fazla ülkeden 4 bin 79 oyun kullanıldığı yarışmada, Quesos y Besos (Peynirler ve Öpücükler) ticari adını kullanan bir peynir üreticisinden Olavidia adlı peynir 103 oy alarak ilk sırayı aldı.Fransız Fromagerie Berthaut tarafından üretilen yumuşak bir peynir ise yarışmayı uzun süre birinci sırada götürmesine rağmen 98 oyla ikinci oldu.İngiliz jüri Jason Hinds, oylamadan hemen önce paneldeki diğer jürilere keçi peynirinin "zengin, baştan çıkarıcı, kremsi bir dokuya" ve "yuvarlak ve sıcak bir tada" sahip olduğunu söyledi.İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinden organizatörler tarafından canlı yayınlanan törende Hinds, gülümseyerek, "Sadece onunla uyumak istedim" diye ekledi.Kazanan peynir üreticisinin sahibi Silvia Pelaez, “İspanya'nın güneyinde, yaygın olarak ihraç edilen zeytinleriyle tanınan bir şehir olan Jaen'de küçük mütevazı bir peynir üreticisiyiz" dedi.Resmi olarak Lacteos Romero Pelaez olarak bilinen peynir üreticisinin sadece altı çalışanı olduğunu da sözlerine ekleyen Pelaez, "Günlük emeğin bir ödülü var" dedi.Keçi peynirinin ortasında jürinin gözüne çarpan siyah bir şerit bulunurken, yarışma organizatörleri, peynirin "sert ve beyaz bir kabuk (Penicillium camemberti) oluşturduğu ve zeytin çekirdeği külü ile olgunlaştırıldığını" söyledi.Peynir ödüllerini organize eden İngiltere merkezli Guild of Fine Food'un genel müdürü John Farrand, verdiği demeçte, başlığının "dünya şampiyonu peynir" olduğunu söylerken, "Jüriler onu dünyanın en iyi peyniri olarak görüyor. Yeni tacı var" diye konuştu.
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fransa, ispanya, ödül, peynir

2021’in ‘en iyi peyniri’ belli oldu

13:01 21.11.2021 (güncellendi: 13:02 21.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPeynir
Peynir - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© Sputnik
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İspanya'dan yumuşak bir keçi peyniri, düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde 'en iyi peynir' ödülünü kazandı.
NTV’nin aktardığına göre, dünyanın en güzel peynirinin seçildiği yarışmada, İspanya’dan yumuşak bir keçi peyniri ‘en iyi peynir’ ödülünü kazandı.
Beş kıtada 40’tan fazla ülkeden 4 bin 79 oyun kullanıldığı yarışmada, Quesos y Besos (Peynirler ve Öpücükler) ticari adını kullanan bir peynir üreticisinden Olavidia adlı peynir 103 oy alarak ilk sırayı aldı.
Fransız Fromagerie Berthaut tarafından üretilen yumuşak bir peynir ise yarışmayı uzun süre birinci sırada götürmesine rağmen 98 oyla ikinci oldu.
İngiliz jüri Jason Hinds, oylamadan hemen önce paneldeki diğer jürilere keçi peynirinin "zengin, baştan çıkarıcı, kremsi bir dokuya" ve "yuvarlak ve sıcak bir tada" sahip olduğunu söyledi.
İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinden organizatörler tarafından canlı yayınlanan törende Hinds, gülümseyerek, "Sadece onunla uyumak istedim" diye ekledi.
Kazanan peynir üreticisinin sahibi Silvia Pelaez, “İspanya'nın güneyinde, yaygın olarak ihraç edilen zeytinleriyle tanınan bir şehir olan Jaen'de küçük mütevazı bir peynir üreticisiyiz" dedi.
Resmi olarak Lacteos Romero Pelaez olarak bilinen peynir üreticisinin sadece altı çalışanı olduğunu da sözlerine ekleyen Pelaez, "Günlük emeğin bir ödülü var" dedi.
Keçi peynirinin ortasında jürinin gözüne çarpan siyah bir şerit bulunurken, yarışma organizatörleri, peynirin "sert ve beyaz bir kabuk (Penicillium camemberti) oluşturduğu ve zeytin çekirdeği külü ile olgunlaştırıldığını" söyledi.
Peynir ödüllerini organize eden İngiltere merkezli Guild of Fine Food'un genel müdürü John Farrand, verdiği demeçte, başlığının "dünya şampiyonu peynir" olduğunu söylerken, "Jüriler onu dünyanın en iyi peyniri olarak görüyor. Yeni tacı var" diye konuştu.
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