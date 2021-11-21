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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Nijerya'nın dünya demokrasileri için güçlü bir ders olmasını umuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Nijerya'nın dünya demokrasileri için güçlü bir ders olmasını umuyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya'nın 2023'te sandık başına gittiğinde dünya demokrasileri için güçlü bir örnek olmasını umduklarını söyledi. 21.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-21T02:45+0300
2021-11-21T02:45+0300
dünya
abd
nijerya
antony blinken
demokrasi
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Blinken, Afrika turu kapsamında Nijerya ziyareti sırasında Channels televizyonuna verdiği mülakatta, ABD'nin, "demokratik direnç konusunda çok güçlü bir mesaj gönderecek, gerçek katılımla sorunsuz, özgürce ve adil" bir seçim beklediğini belirtti.Dünya çapında "demokratik durgunluğun" büyüdüğünün altını çizen Blinken, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin görev süresi sınırlarına uymaya istekli olmasından memnun olduğunu dile getirdi.Blinken, Nijerya'nın Afrika'nın devi olduğunu anımsatarak, "Nijerya'nın 2023'te sandık başına gittiğinde dünya demokrasileri için güçlü bir örnek olmasını umuyoruz." diye konuştu.Bakan Blinken, ABD hükümetin Afrika'yı, dünyanın dört bir yanındaki büyük jeopolitik oyunculardan biri olarak görmeye başlama zamanının geldiğine inandığını da ifade etti.ABD ve Nijerya 2.17 milyar dolarlık anlaşma imzaladıBlinken Nijerya'ya ziyareti sırasında mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile 2,17 milyar dolarlık Kalkınma Hedefleri Yardım Anlaşması (DOAG) imzaladı.İki ülke arasında imzalanan 5 yıllık DOAG, fonların Nijerya'nın sağlık, eğitim, ekonomik büyüme, istikrarlı hükümet ve güvenliği teşvik etmek için kullanılacak.
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abd, nijerya, antony blinken, demokrasi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Nijerya'nın dünya demokrasileri için güçlü bir ders olmasını umuyoruz

02:45 21.11.2021
© REUTERS / Paolo GiandottiAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Paolo Giandotti
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nijerya'nın 2023'te sandık başına gittiğinde dünya demokrasileri için güçlü bir örnek olmasını umduklarını söyledi.
Blinken, Afrika turu kapsamında Nijerya ziyareti sırasında Channels televizyonuna verdiği mülakatta, ABD'nin, "demokratik direnç konusunda çok güçlü bir mesaj gönderecek, gerçek katılımla sorunsuz, özgürce ve adil" bir seçim beklediğini belirtti.
Dünya çapında "demokratik durgunluğun" büyüdüğünün altını çizen Blinken, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin görev süresi sınırlarına uymaya istekli olmasından memnun olduğunu dile getirdi.
Blinken, Nijerya'nın Afrika'nın devi olduğunu anımsatarak, "Nijerya'nın 2023'te sandık başına gittiğinde dünya demokrasileri için güçlü bir örnek olmasını umuyoruz." diye konuştu.
Bakan Blinken, ABD hükümetin Afrika'yı, dünyanın dört bir yanındaki büyük jeopolitik oyunculardan biri olarak görmeye başlama zamanının geldiğine inandığını da ifade etti.

ABD ve Nijerya 2.17 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Blinken Nijerya'ya ziyareti sırasında mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile 2,17 milyar dolarlık Kalkınma Hedefleri Yardım Anlaşması (DOAG) imzaladı.
İki ülke arasında imzalanan 5 yıllık DOAG, fonların Nijerya'nın sağlık, eğitim, ekonomik büyüme, istikrarlı hükümet ve güvenliği teşvik etmek için kullanılacak.
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