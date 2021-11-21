https://tr.sputniknews.com/20211121/abdde-bir-havalimaninda-kazara-silahin-ates-almasi-nedeniyle-ucuslar-kisa-sureli-durduruldu-1050996527.html

ABD'de bir havalimanında kazara silahın ateş alması nedeniyle uçuşlar kısa süreli durduruldu

ABD'de bir havalimanında kazara silahın ateş alması nedeniyle uçuşlar kısa süreli durduruldu

ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik noktasında bir silahın kazara ateş almasının ardından tüm uçuşlar kısa süreli... 21.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-21T00:25+0300

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ABD basınında yer alan haberlere göre, havalimanında iç hatlar terminalindeki kontrol noktasında kazara ateş alan silah paniğe ve tüm uçuşların durmasına neden oldu.Havalimanı yetkilileri, yolculara ve çalışanlara yönelik bir tehdit bulunmadığını ve kısa süreli durdurulan uçuşların yeniden başladığını duyurdu.Atlanta Polis Departmanı ise silahın kazara ateş aldığını ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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abd, atlanta, havalimanı