ABD’li general Hodges: Ukrayna’da askeri üs kurulması gereksiz provokasyon

Hodges, Ukrayna’nın NV sitesine açıklamasında, “Bölge ve Ukrayna stratejisine sahip olmadan Rusya’ya karşı nasıl koyabiliriz? Bu, Romanya ve Gürcistan’la aktif çalışma, Türkiye ile yapıcı ilişkimizin teyidi anlamına geliyor. Ancak stratejiye sahip olduktan sonra bazı ayrı politikalar geliştirebiliriz, ardından Ukrayna’da Amerikan üslerinin açılmasının anlamını değerlendirebiliriz. Zira şimdi onları açmak, ne diye? Amaç ne?” yorumunda bulundu.Ukrayna’da bu tür üslerin açılmasının birçok ABD müttefikini zor durumda bırakabileceğini ve aynı zamanda onların "anlaşılabilir hiçbir stratejinin parçası olmayacağını” dile getiren Hodges, “Tüm bunlar, gereksiz provokasyon olarak kabul edilebilir” ifadesini kullandı.Diğer yandan ABD’nin Karadeniz’deki askeri varlığının artırılmasına, İngiltere filosu ve Kanada ordusuyla birlikte ortak tatbikatlara karşı olmadığını söyleyen Hodges, “Planımızın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. ABD ve Ukrayna şunu anlamalı ki, ilişkilerimiz, bu tür girişimleri geliştirecek kadar güçlü olduğunu bilmeli” dedi.
ABD’nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ben Hodges, Washington’un Karadeniz bölgesi için bir strateji geliştirmesi ve sadece bu bağlamda, gerekirse Ukrayna'da askeri üsler açma olasılığını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Hodges, Ukrayna’nın NV sitesine açıklamasında, “Bölge ve Ukrayna stratejisine sahip olmadan Rusya’ya karşı nasıl koyabiliriz? Bu, Romanya ve Gürcistan’la aktif çalışma, Türkiye ile yapıcı ilişkimizin teyidi anlamına geliyor. Ancak stratejiye sahip olduktan sonra bazı ayrı politikalar geliştirebiliriz, ardından Ukrayna’da Amerikan üslerinin açılmasının anlamını değerlendirebiliriz. Zira şimdi onları açmak, ne diye? Amaç ne?” yorumunda bulundu.
Ukrayna’da bu tür üslerin açılmasının birçok ABD müttefikini zor durumda bırakabileceğini ve aynı zamanda onların "anlaşılabilir hiçbir stratejinin parçası olmayacağını” dile getiren Hodges, “Tüm bunlar, gereksiz provokasyon olarak kabul edilebilir” ifadesini kullandı.
Diğer yandan ABD’nin Karadeniz’deki askeri varlığının artırılmasına, İngiltere filosu ve Kanada ordusuyla birlikte ortak tatbikatlara karşı olmadığını söyleyen Hodges, “Planımızın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. ABD ve Ukrayna şunu anlamalı ki, ilişkilerimiz, bu tür girişimleri geliştirecek kadar güçlü olduğunu bilmeli” dedi.